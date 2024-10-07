После рейдов по злачным местам мигрантов 35 из них депортируют из Новосибирска

В первую неделю октября новосибирские правоохранители провели рейды в местах скопления иностранных специалистов. На сей раз полицейские нагрянули на автомойку и в кафе на улице Выборной, а также на предприятия по переработке отходов на улице Станционной и в складские помещения.

О результатах проверки мест пребывания и трудовой деятельности иностранных граждан на оперативном совещании в правительстве рассказал руководитель регионального МВД Андрей Кульков.

— В ходе мероприятий было проверено 196 иностранных граждан. В отношении нарушителей составлен 51 административный протокол. 35 граждан были доставлены в дежурную часть для последующего выдворения в страны исхода, — отметил глава ГУ МВД по Новосибирской области.

Через пункты пропуска государственной границы в регион въехали 5 842 иностранцев. Из них на заработки — 2 449 человек.

Всего за прошедшую неделю сотрудниками МВД были проверены 47 объектов. В результате рейдов было выявлено 159 нарушений миграционного законодательства. С начала октября 18 иностранцев выдворено, 2 депортировано.

Так же на прошлой неделе проверочные мероприятия провели офицеры военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону. Рейды по выявлению незаконной миграции и иностранцев, получивших гражданство РФ, но уклоняющихся воинского учета прошли в фермерских хозяйствах. На одной из таких ферм силовики обнаружили более десятка мигрантов, находящихся в рабстве. Условия Средневековья им создал их же соотечественник, получивший российское гражданство. Сам рабовладелец гордо себя называет бригадиром.

— Как правило, на ферме за еду и ночлег трудились его знакомые и родственники. К нему обращались и другие мигранты, которым он обеспечивал рабочие места, проживание и еду. Жили рабочие вместе со скотом в ужасных условиях, — рассказали в военном ведомстве.

Из 26 иностранцев 16 были доставлены в военкоматы для постановки на воинский учет.

Ранее редакция сообщала о том, что оперативники Новосибирского УФСБ задержали мигранта, «легализовавшего» в России своих соотечественников. При обысках в жилище и офисе иностранца силовики обнаружили поддельные бланки документов, печати миграционных ведомств, поддельные чеки об оплате трудового патента для иностранных граждан, а также бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан на территорию РФ.