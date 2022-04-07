В Новосибирской области создан Навигатор мер поддержки IT-компаний

С помощью Навигатора можно подобрать меры по операторам и направлениям. На портале представлено подробное описание мер, условия для их получения, контакты для связи и ссылки на ресурсы.

Сервис регулярно обновляется и актуализируется – при изменении условий или добавлении новых мер поддержки.

Напомним, что правительством России приняты беспрецедентные меры поддержки IT-отрасли. Среди направлений – освобождение IT-компаний от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами, льготная ипотека, отсрочка от армии, расширение грантовой поддержки. Для получения поддержки компаниям необходимо получить государственную аккредитацию. Подать заявку можно через Госуслуги.