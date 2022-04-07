«Сибирский молл» практически не потерял арендаторов

В ТЦ «Сибирский молл» из 124 операторов временно приостановил свою деятельность один. Из 40 тыс. кв. метров полезных площадей сейчас не задействована 1 тыс. кв. метров. ТРЦ работает в обычном режиме. Об этом руководство торгового центра сегодня сообщило в ходе рабочего совещание с участием мэра города Анатолия Локтя.

По данным департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, всего в городе после введённых санкций закрылось около 20 крупных магазинов (ИКЕА, H&M и др.).

Как ранее сообщала Infopro54 доцент НГУЭУ Татьяна Гениберг, за 3 недели марта в торговых центрах были закрыты 42 магазина. Наиболее сильно уход иностранных брендов коснулся ТЦ «Мега», ТЦ «Галерея Новосибирск» и ТЦ «Аура». По словам собеседника редакции, в «Меге» фактический закрылась IKEA, которая занимала более 20 тысяч кв. м. Также закрылись Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Mango и т. д. В ТЦ «Аура» и ТЦ «Галерея Новосибирск», помимо названных компаний, — Puma, Adidas, Adidas Kids, Nespresso и т. д.

Основатель девелоперской компании «Отелит», региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске Евгений Бурденюк также отмечал, что из-за закрытых магазинов международных марок крупные ТЦ теряют посещаемость, клиенты не доходят и до оставшихся в торговых центрах брендов, что сказывается на работе ТЦ. По данным РСТЦ, в марте 2022 года по посещаемости ТЦ потеряли 10-15% к 2019 и 2021 годам. Там, где было много иностранных компаний, падение доходов по аренде ТЦ может составлять до 20-25%, где больше отечественных компаний — падение менее серьезное.

На сайте ТЦ «Сибирский Молл» отмечается, что в списке его арендаторов более 170 модных магазинов, гипермаркеты «Ашан Сити», «М.Видео», «Спортмастер», многозальный кинотеатр, боулинг «КИНОСИТИ», детская площадка, рестораны и кафе.