Социальный взрыв в автобусах предрекают из-за введения карты жителя Новосибирской области

В городском совете Новосибирска довольно бурно прошла презентация карты жителя Новосибирской области. Минусы от нововведения нашли не только депутаты, но и приглашенные на комиссию по городскому хозяйству муниципальные чиновники.

В 2023 году планируется внедрение карты жителя Новосибирской области. Это не будет отдельная пластиковая карта (как в Санкт-Петербурге, например), к которой привяжут личные данные, льготы и скидки. В Новосибирской области каждый житель сможет сформировать свой личный кабинет в мобильном приложении или на сайте, а затем привязать свой цифровой профиль к любой банковской карте, но непременно платежной системы «Мир». И регистрация обязательна через Госуслуги.

— Главная задача карты жителя — это удобное получение государственных и муниципальных сервисов. Это такой портал Госуслуг, только региональный, к которому еще привязывается банковская карта, — сообщил Павел Жучков, заместитель министра цифрового развития Новосибирской области.

— Министерство транспорта сейчас проводит конкурсную процедуру по выбору оператора АСУОП (Автоматизированная система учета и оплаты проезда. — Прим. ред.) в рамках региона, — рассказал руководитель центра цифровой трансформации Новосибирской области Евгений Попантонопуло.

Планируется, что сначала будет реализован сервис по, затем к карте привяжут получение рецептов на льготные лекарственные препараты, на смеси молочной кухни, выдачу разрешений на охоту. Прорабатывается вопрос предоставления жителям региона скидок в магазинах и кафе по такой карте.

После подписания договора с Минтрансом Новосибирской области новый оператор АСУОП должен подготовить систему через 100 дней. Новая схема оплаты проезда будет интегрироваться с уже существующей, за которую отвечает МУП «Пассажиртрансснаб». Ожидается, что процесс слияния завершится в сентябре 2023 года.

— У нас сейчас в городе один оператор, который обслуживает систему «Электронный проездной», то есть все платежные инструменты: банковские карты, брелоки, чипы, телефоны, ЕТК-онлайн, позволяющие осуществлять «сетевую поездку», социальные карты. Сейчас объявлен конкурс на обслуживание карты жителя. Одно из условий — новый оператор должен обеспечить прием всех перечисленных мною карт. А как это будет технически реализовано? Будет два оператора? Это будет дополнительное оборудование? У социальной карты такая структура, что она не может технически обслуживаться у двух операторов. Система подсчета, взаиморасчетов не позволяет. «Сетевая поездка» также не может обслуживаться у двух операторов, — уверен Роман Дронов, директор МКП «Новосибгортранс».

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Тюрин пояснил, что в требованиях к участникам конкурса, на победу в котором, кстати, может претендовать нынешний оператор МУП «Пассажиртрансснаб», указано условие — поддержка всех существующих карт или полная замена считывающих устройств и прочего оборудования.

— Конечно, мы получим в транспорте работу двух терминалов. Но потом мы вернемся к работе карты жителя, работающей на одной платформе, — ответил Тюрин. — Я так понял, когда пройдут конкурсные процедуры, варианта два — либо «Пассажиртрансснаб» все отдает новому оператору, либо этот оператор меняет все оборудование на подвижном составе перевозчиков и все карты у жителей Новосибирска, которые были эмитированы.

— По ЕТК и банковской карте смогут, по социальной — нет, — парировал Дронов. — Подрядчику даются 100 дней, чтобы запустить систему, он не сможет этого сделать. Нам в свое время на замену карт понадобился год. Будет коллапс, будут технические проблемы.

Социальную карту два оператора обслуживать не могут технически, они не смогут произвести взаиморасчеты ― добавил замминистра.

Замминистра Тюрин сообщил, что обеспечение техническими средствами всех перевозчиков области будет головной болью нового оператора АСУОП, а переходный период всегда можно скорректировать:

— Не вижу проблем. Проблема будет лишь в неудобстве в салоне транспортного средства, когда нужно будет найти тот терминал, который принимает эту карту. Если новый оператор не будет поддерживать старые карты, которые в любом случае будут работать определенный период, мы этот период продлим до конца года.

Депутат Андрей Гудовский предложил обратиться к министру транспорта Анатолию Костылевскому с просьбой отменить конкурс на поиск нового оператора АСУОП, пока не получат четкого решения все технические вопросы.

— Как вы себе представляете этот переходный период? Заходит бабушка, разные терминалы — здесь принимает, здесь не принимает. Скандалы, крики, возмущения. Это будет шум-гам на весь город. Будет социальный взрыв в городе, — предрек начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев.

А депутат Светлана Каверзина и вовсе предложила:

— Может быть, на переходный период сделать бесплатным проезд в Новосибирске за счет бюджета области?

Но это предложение осталось без ответа. Было решено продолжить обсуждение на уровне министров, ответственных за карту жителя Новосибирской области.

Конкурс по выбору единого оператора АСУОП стартовал 15 мая 2023 года. Заявки на участие принимаются до 13 июня. Победитель на три года станет единым оператором в общественном транспорте на всей территории региона.

Ранее редакция сообщала, что перевозчики требуют пересмотреть механизм формирования тарифов на городские перевозки.