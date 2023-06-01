Мэрия Новосибирска продлила прием заявок на конкурсы по установке 11 остановок

Мэрия Новосибирска изменила сроки подачи заявок на участие в открытых конкурсах на право заключения 11 (из 15 ранее объявленных) инвестиционных договоров по созданию и размещению остановочных навесов на территории города, а также павильонов для оказания услуг дорожного сервиса. Информация размещена на официальном сайте.

Отмечается, что в рамках одного инвестиционного договора предполагается создание и размещение за счет собственных и привлеченных средств победившего в конкурсе инвестора остановочных навесов, количество которых определяется по результатам конкурса (от двух до четырех) и одного павильона для оказания услуг дорожного сервиса в пределах остановочного пункта, указанного в извещении о проведении конкурса.

— Объемы капитальных вложений, количество остановочных навесов, сроки их изготовления и размещения будут определены по результатам конкурсов, — уточнили в мэрии.

В рамках объявленных конкурсов предусмотрено размещение павильонов для оказания услуг дорожного сервиса в пределах следующих остановочных пунктов: «Профилакторий», «Ул. 30 лет Октября», «Автокомбинат», «Детский сад (нечетная сторона)», «Ж/м Акатуйский», «Планетарий», «Мелькомбинат», «МНТК «Микрохирургия глаза», «Ул. 2-я Станционная», «Ул. Лазурная», «Ул. Немировича-Данченко».

Кроме того, департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска сообщил о том, что конкурсы на право заключения инвестиционных договоров по созданию и размещению остановочных навесов на «Северо-Чемской ж/м» и «Телецентре» не состоялись. По ним сроки подачи заявок продлены не были.

Ранее редакция сообщала, что «Подорожник» поставит в Новосибирске 6 новых остановок общественного транспорта.