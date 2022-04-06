В Новосибирской области создают «биржу импортозамещения»

— На федеральном уровне создана «Биржа импортозамещения». Минпромторг РФ и Газпромбанк сформировали площадку, где можно разместить информацию о потребностях и возможностях предприятий, — рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.
Он напомнил, что несколько лет назад в регионе открывался центр субконтрактации на базе ПАО НЗХК. Сейчас на федеральном уровне создается тоже самое.
— Мы с промышленниками давно говорили о том, что за время создания нового государства — Российской Федерации у нас потерялись горизонтальные контакты среди предприятий Новосибирский области, — говорит Семка. — В советское время было разделение по отраслям промышленности, по линии ОПК. Мы попытались восстановить эти связи через центр субконтрактации. А сейчас воссоздаем эту работу на базе центра «Мой бизнес». Это будет региональная площадка, работающая по аналогии с федеральной.
По его словам, «Биржа импортозамещения» должна помочь российским производителям и заказчикам найти друг друга и заключать контракты с минимумом бумажной нагрузки. С ее помощью будет обеспечено прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками. В данный момент база работает по такому принципу: заказчик оставляет запрос на покупку продукции, запчастей и различных комплектующих, а поставщик направляет ему свои предложения с указанием цены. С помощью сервиса можно публиковать ценовые запросы на конкретную продукцию, обозначать условия закупки, выбрать поставщика (в том числе пригласить определенного поставщика для участия в конкурсе, если он уже зарегистрирован в сервисе), заключить договор. Поставщик с помощью сервиса может откликнуться на выставленную заказчиком цену, автоматически отслеживать новые запросы, предлагать аналоги иностранной продукции, добавлять к своим ответам заказчику нужные документы, подтвердить заказ и заключить договор.
Со временем в базу будут добавлять зарубежных производителей, которые готовы сотрудничать с российскими компаниями. На 30 марта 2022 года на федеральном сервисе «Биржа импортозамещения» зарегистрировано более 300 поставщиков Новосибирской области.
Замгубернатора заявил, что проблемы с которыми сейчас столкнулись российские предприятия по замене запчастей, комплектующих — вполне решаемы за счет импортозамещения. Что-то вполне можно изготовить на территории РФ.
— Наиболее зависимая отрасль — электронная компонентная база. Для решения этого вопроса сейчас предпринимаются меры по поиску новых логистических схем и поставок комплектующих, — говорит чиновник. — На прошлой неделе под руководством губернатора прошла встреча с логистическими компаниями региона, представителями Союза транспортников экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС), где обсуждалась тема поиска новых путей поставок. Союз предложил свои услуги по оценке и просчету новых вариантов логистики.
Кстати, в марте работу по формированию перечня потребностей предприятий реального сектора экономики в импортозамещающих продуктах и технологиях проводил аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе совместно с Сибирским отделением Российской академии наук и Исполкомом Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
Планы по созданию в регионе онлайн-платформы по субконтрактации обсуждались в 2019 году.
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