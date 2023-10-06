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В Новосибирской области спрос на автокредиты вдвое превысил результат 2021 года

  • 06/10/2023, 10:37

По итогам трех кварталов жители Сибирского федерального округа получили в ВТБ более 10 млрд рублей автокредитов.

В Новосибирской области спрос на автокредиты вдвое превысил результат 2021 годаЭтот показатель не только значительно превосходит уровень за аналогичный период прошлого года, но и вдвое превышает объем выдач за весь 2021 год. Почти пятая часть продаж приходится на Новосибирскую область.

С января по сентябрь текущего года новосибирцы получили в банке более 1,7 тыс. кредитов на покупку авто, общий объем сделок составил около 2 млрд рублей, что более чем в два раза превышает продажи всего 2021 года. Средний чек автокредита по итогам девяти месяцев зафиксирован на уровне чуть более 1,1 млн рублей. Это на 6% ниже, чем за тот же период годом ранее, и сопоставимо с аналогичным показателем 2021 года.

«Автокредиты сегодня стали удобным инструментом покупки не только новых автомобилей, но и машин с пробегом, которые ранее продавались преимущественно за наличный расчет. Существенный вклад в развитие этого сегмента внесли как автодилеры, аккумулировавшие продажу б/у автомобилей на площадках своих салонов, так и кредитные организации, предложившие потенциальным покупателям автокредит наличными. Он позволяет получить деньги быстро и купить понравившуюся машину без первоначального взноса, в том числе у частного лица. В целом, по итогам девяти месяцев новосибирцы оформили в банке около 2 млрд рублей автокредитов, пик продаж пришелся на летние и первый осенний месяц», — прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

Всего в Сибирском федеральном округе клиенты банка оформили более 9,6 тысяч автокредитов на общую сумму 10,2 млрд рублей. В топ-3 регионов по объему продаж вошли Красноярский край (2,3 тыс. кредитов на 2,6 млрд рублей), Новосибирская область (1,7 тыс. кредитов на 2 млрд рублей) и Иркутская область (1,6 тыс. кредитов на 1,6 млрд рублей).

В банке прогнозируют, что на фоне ужесточения политики Центрального банка и, как следствие, роста ставок в четвертом квартале интерес россиян к автокредитам может «охладиться». Тем не менее, за счет роста среднего «чека» на фоне корректировки цен на машины выдачи последних месяцев года будут для рынка рекордными.

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ВТБ автокредит


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