За экстремизм и оскорбление сибиряков хотят привлечь к ответственности Симоньян

Пользователи сети хотят привлечь к ответственности Маргариту Симоньян за заявление о ядерном взрыве над Сибирью. Петиция размещена на сайте Change.org.

Петиция уже собрала более 28 тыс подписей.

— Сибиряки расценили это как глубокое оскорбление. Алтайская депутатка от КПРФ Мария Прусакова уже потребовала извинений от Симоньян, отреагировали также красноярский депутат от «Единой России» Алексей Кулеш, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и помощник депутата Мосгордумы, — говорится в сообщении.

В петиции отмечается, что Сибирь — это не пустыня, где можно взорвать ядерную бомбу. Здесь живут различные люди многих национальностей и народов. А президент России Владимир Путин назвал Сибирь и ее жителей «золотым фондом» и «опорой» России.

— Нельзя допустить, чтобы такие высказывания ОСТАЛИСЬ БЕЗНАКАЗАННЫМИ, — говорится в в петиции.

Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян в своей авторской передаче заявила о том, что ядерный взрыв над Сибирью может оказаться полезным. Об этом она рассказала со ссылкой на «одного умного человека, инженера-радиоэлектроника». По ее словам, «такой взрыв стал бы хорошим предупреждением западным странам».

Ранее редакция сообщала о том, что Анатолий Локоть прокомментировал последствия термоядерного взрыва над Сибирью.