«Хотела отрезать язык»: порезанная одноклассницей школьница рассказала маме о случившемся

Школьница, на которую с канцелярским ножом в лесу под Новосибирском напала одноклассница, идет на поправку. Девочку перевели в обычную палату и разрешили пообщаться с близкими. После воспоминаний о случившемся у 13-летней Марианны* случился нервный срыв.

― В день, когда всё случилось, девочки встретились у «Магнита», пошли гулять по лесу. Всё это время нападавшая прятала нож в перчатке. На обратном пути атмосфера накалилась. Вероника* набросилась, схватила за волосы, изрезала руки, которыми жертва защищалась. Поранила лицо, шею, хотела отрезать язык, «чтобы помучилась». Пока Марианна истекала кровью, одноклассница рассказала, что хотела сделать всё ещё два года назад, но ждала 14-летия, чтобы не посадили родителей, ― сообщает Телеграм-канал Mash Siberia.

Поводом для расправы стало то, что Вероника считала Марианну «сильно красивее» себя.

В настоящее время подозреваемая находится в специализированном медицинском учреждении закрытого типа. Ей предстоит пройти судебную психиатрическую экспертизу.

*Имена школьниц изменены.