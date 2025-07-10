В Новосибирской области спрос на подержанные авто падает при росте предложения

В Новосибирской области за первую половину 2025 года продажи подержанных автомобилей упали на 13%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики сайта Дром подсчитали, что средняя цена таких машин снизилась почти на 6,5% и теперь составляет 954 тысячи рублей. В то же время, количество объявлений о продаже б\у автомобилей за год выросло на 38%.

За полгода на сайте Дром в регионе было выставлено почти 295 тысяч объявлений о продаже подержанных машин. Средняя цена, учитывая дорогие и бюджетные варианты, составляет 1,3 миллиона рублей. С начала года она снизилась на 5%. Самая часто встречающаяся цена среди объявлений — 900 тысяч рублей.

По словам аналитика автомобильного портала Дром Сергея Лагурёва, многие россияне при выборе машины стали обращать внимание на более бюджетные классы или вовсе отказались от покупки автомобиля.

— Экономическая ситуация, утильсбор и высокие ставки по кредитам лишили возможности взять автокредит на новое или дорогое авто — все эти факторы оказывают влияние на авторынок. Одновременно мы видим рост предложения в основном за счет автомобилей с пробегом. Люди, желающие продать свой автомобиль, сейчас вынуждены снижать стоимость, особенно летом, когда продажи традиционно падают, — отметил Лагурёв.

Среди пяти самых популярных автомобилей с пробегом в области чаще всего покупают Toyota Corolla. Однако, продажи этой машины снизились на 10%, а средняя цена упала на 4% и теперь составляет примерно 538 тысяч рублей.

На втором месте по популярности — Toyota Camry. Её продажи уменьшились на 13%, а цена снизилась на 6% до 1,5 миллиона рублей.

Третье место занимает Лада 2107. Продажи этой машины упали на 14%, но средняя цена выросла на 5% и теперь составляет около 156 тысяч рублей.

На четвертом месте — Лада 2114 Самара. Продажи этой модели тоже снизились на 14%, а цена выросла на 2% и теперь составляет примерно 224 тысячи рублей.

Замыкает пятерку самых популярных автомобилей Subaru Forester. Его продажи сократились на 14%, а средняя цена упала на 10% и теперь составляет около 1 миллиона рублей.

Напомним, в России готовят законопроект о повышенном налоге на машины старше 15 лет. Таким образом дилеры хотят стимулировать продажи новых авто.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи новых автомобилей в России в июне упали на 27,6%. Только универсал Largus продемонстрировал рост продаж.