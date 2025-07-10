Средний возраст кандидатов КПРФ в горсовет Новосибирска менее 40 лет

Новосибирское региональная отделение КПРФ подало список кандидатов в областную избирательную комиссию для участия в выборах в горсовет Новосибирска. В нем девять женщин и три участника спецоперации.
По словам секретаря по агитации и пропаганде Новосибирского обкома КПРФ Глеба Черепанова, средний возраст кандидатов менее 40 лет.
Руководитель регионального отделения Всероссийского женского Союза Оксана Корякина добавила, что в нынешнем списке кандидатов в горсовет от КПРФ женщин больше, чем в предыдущем.
Напомним, в начале этой недели КПРФ подала списки кандидатов в облизбирком для участия в выборах в Законодательное собрание Новосибирской области. В списке 56 человек. В тройку лидеров партийного списка также вошли девелопер Николай Машкарин и зампред комитета по АПК, секретарь обкома Роман Яковлев.
Напомним, с 20 июня в Новосибирской области официально стартовала избирательная кампания. Облизбирком принимает заявления от кандидатов до 23 июля включительно. Выборы состоятся 14 сентября. Жителям региона предстоит избрать новый созыв Заксобрания области Новосибирской области и горсовета Новосибирска.
Фото предоставлено пресс-службой Новосибирского обкома КПРФ, автор фото — Андрей Вержбицкий
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