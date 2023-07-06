Продажи новых легковых машин в России в июне выросли в 2,5 раза

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в июне выросли на 133% и составили 87,3 тыс единиц. За шесть месяцев – 9,9%. Рост наблюдается уже третий месяц подряд. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на отчет Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Уточняется, что среди них: ком. авт. – 34 680 шт., или 9,6%, внедорожники – 207 405 шт., или 57,8%, пикапы – 3 717 шт., или 1,03%, электромобили – 798 шт.

Первое место по продажам в июне текущего года занимает «Автоваз» – у него около 29%,что на 5% больше по сравнению с июнем прошлого года. По данным «Автостата», продажи автомобилей Lada в июне увеличились в три раза и составили 23,8 тыс. штук. На втором месте — китайская Chery, продажи которой в июне выросли в 4,3 раза, до более 10 тыс. авто. Тройку лидеров замыкает китайская компания Haval, увеличившая продажи в июне в более чем пять раз — до 8,3 тыс. единиц.

В пятерку лидеров также вошли Geely (почти 7 тыс. шт.) и Changan (3,5 тыс. шт.). Падение спроса показали кроме корейских Kia и Hyundai (-27,5% и -29,4% соответственно).

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