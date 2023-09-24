Кофейня у метро «Студенческая» в Новосибирске выставлена на продажу за 2,3 млн рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу кофейню около станции метро «Студенческая». Готовый бизнес продается за 2,35 млн рублей. Информация размещена на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Согласно объявлению, кофейня находится рядом с общежитием и школой. В день выручка заведения составляет от 25 до 35 тысяч рублей. В месяц бизнес может приносить до 350 тысяч рублей.

Продавец подчеркивает, что весь штат уже укомплектован, включая управляющего. Продажа бизнеса – срочная, но цена в 2,35 млн рублей будет актуальная только до конца недели.

Ранее редакция сообщала, что в Бердске продают помещение с арендатором KFC за 54 млн рублей.