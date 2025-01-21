В Новосибирской области стали чаще выявлять онкологию

Жители Новосибирской области стали чаще проходить диспансеризацию. Нередко во время диспансеризации выявляются онкологические заболевания, которые до определённого момента не вызывают боль и никак не проявляют себя.

В 2023 году во время осмотров было выявлено около 900 случаев злокачественных новообразований, а в 2024 году — уже 1160. Кроме того, у нескольких тысяч пациентов было подозрение на онкологию, и им были назначены дополнительные обследования.

— Большая часть выявленных в прошлом году случаев, более 70%, — это 1-2 стадия, которая хорошо лечится врачами-онкологами до выздоровления. Именно поэтому так важно не игнорировать прохождение диспансеризации, — отметила Елена Аксенова, замминистра здравоохранения Новосибирской области на пресс-конференции.

Среди выявленных случаев онкологии более 300 — это рак молочной железы, сообщила заместитель министра. Также среди жителей Сибири часто встречаются такие заболевания, как рак кожи (более 200 случаев), колоректальный рак (более 150 случаев), рак трахеи и бронхов, а также рак предстательной железы (более ста случаев).

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