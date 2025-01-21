Рассмотрение второго дела экс-главы «МЕТРО МиР» Мысика началось в Новосибирске

В Дзержинском районном суде состоялось первое заседание по делу в отношении бывшего директора МУП «УЗСПТС» (МП «МЕТРО МиР») Александра Мысика На этот раз ему в вину вменяются 2 эпизода превышения должностных полномочий.

— Органами следствия Мысик обвиняется в том, что, являясь директором вышеуказанного муниципального предприятия, в 2019-2020 годах совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий при заключении договоров с ФБУ «Администрация Обского БВП» на проведение дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному складу строительства Ледовой арены в Новосибирске при отсутствии для этого фактической необходимости и их оплаты, — говорится в сообщении суда.

Второй эпизод: в ходе строительства Ледовой арены в Новосибирске МП «МЕТРО МиР» заключило договоры с ООО СК «Градопроект» на изъятие грунта. Однако, как утверждает обвинение, изъятый грунт в объёме 130 000 кубометров, принадлежащий государству, был передан обществу без каких-либо законных оснований.

По мнению стороны обвинения, в результате этих действий город Новосибирск и Российская Федерация понесли ущерб в размере более 82 миллионов рублей по первому эпизоду и более 400 миллионов рублей по второму. Следственный орган расценил это как тяжкие последствия совершённых преступлений.

Обвиняемый не признал свою вину. Он считает, что в его действиях нет состава преступления, и что он не наносил указанного выше ущерба бюджету.

Суд приступил к исследованию доказательств.

Ранее редакция сообщала о том, что Александру Мысику дали полтора года условно в Новосибирске. Приговор вынесен по делу о ливневке в детском саду.