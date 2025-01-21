Вместо IT-профессии новосибирцы получили долги и просрочку

Новосибирцы, заключившие договоры на обучение с онлайн-школой Urban University, расположенной в Иннополисе (Республика Татарстан), жалуются на то, что не получили оплаченные услуги, а также на навязанные кредиты.

Жительница города Лариса рассказала, что нашла рекламу Urban University в социальных сетях, где ей предложили пройти тест и получить информацию о подходящей IT-профессии.

— Заведение гарантировало, что обучение будет оплачено за счет гранта, который в первую очередь покроет расходы за полгода. Лариса подписала договор и получила обещание, что компания будет выплачивать сумму кредита, который ей якобы нужно было оформить для начала обучения стоимостью 195 тысяч рублей, — пишет Atas.info со ссылкой на пострадавшую.

По ее словам, вначале университет вносил платежи, но в январе 2025 года перестал отвечать на сообщения, а деньги на оплату кредита прекратили поступать. С такой ситуацией столкнулась вся группа студентов. В итоге женщина должна заплатить кредит за обучение, которое не получила в полном объеме.

Еще одна жительница Новосибирска Алена говорит, что из банка ей уже начали звонить с требованием погасить долг, а на платеж начисляются пени. У издания есть информация о 8 обманутых новосибирцах. Некоторые говорят, что получают доступ к платформам и вебинарам, но фактическое образование и помощь со стороны преподавателей отсутствуют. Нет проверок домашних заданий. Некоторым удалось вернуть деньги через суд, но большинству этот процесс только предстоит.

По данным сервиса Контур Фокус, правообладателем торговой марки Urban University является ООО «ЭДЭКС». Компания зарегистрирована в 2023 году. Директор и учредитель Тимур Калимуллин. Он также является совладельцем и президентом футбольных клубов «Алга» и «Сокол», возглавляет «Городскую академию «Урбан»». В арбитражном суде рассматриваются два иска на общую сумму 313 тысяч рублей, связанных с невыполнением обязательств компании.

По данным сервиса, с мая 2024 года в суды к компании подано уже более 120 гражданских исков о защите прав потребителей в части предоставления услуг образования и кредитных услуг. Многие истцы требуют не только возврата денег, но и компенсации морального ущерба. Как сообщали СМИ Казани, в августе 2024 года «ЭДЭКС» уже выплатила более 4,8 млн рублей за неоказанные образовательные услуги.

Иннополис — один из трёх наукоградов в Российской Федерации, созданных для развития информационных технологий и инновационных высоких технологий.

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