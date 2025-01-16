В 2025 году завершат доклинические испытания вируса против рака

Ученые из Новосибирского государственного университета планируют завершить доклинические испытания одного из вариантов онколитического аденовируса для лечения рака до конца 2025 года.

— На данный момент идут доклинические испытания, они проводятся в сторонней организации. Должны завершить в 2025 году, — рассказал Сергей Нетесов, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ.

По информации ТАСС, этот вирус может стать основой для создания лекарственного препарата. Для проверки его эффективности и безопасности проводятся доклинические испытания, которые включают исследования с использованием культур клеток и животных. В ходе этих испытаний также оцениваются возможные побочные эффекты.

Ранее редакция сообщала о том, что добровольцев для испытания вакцины от рака ищут в Новосибирске. Создание вакцины обойдется России в 300 000 рублей на одного пациента.