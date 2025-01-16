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В 2025 году завершат доклинические испытания вируса против рака

  • 16/01/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
В 2025 году завершат доклинические испытания вируса против рака
Вирус разработан учеными НГУ

Ученые из Новосибирского государственного университета планируют завершить доклинические испытания одного из вариантов онколитического аденовируса для лечения рака до конца 2025 года.

— На данный момент идут доклинические испытания, они проводятся в сторонней организации. Должны завершить в 2025 году, — рассказал Сергей Нетесов, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ.

По информации ТАСС, этот вирус может стать основой для создания лекарственного препарата. Для проверки его эффективности и безопасности проводятся доклинические испытания, которые включают исследования с использованием культур клеток и животных. В ходе этих испытаний также оцениваются возможные побочные эффекты.

Ранее редакция сообщала о том, что добровольцев для испытания вакцины от рака ищут в Новосибирске. Создание вакцины обойдется России в 300 000 рублей на одного пациента.

Источник фото: Freepik / Автор – vecstock

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Рубрики : Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : ученые рак испытания вакцина


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