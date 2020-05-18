Коалиция «Новосибирск 2020» представила новую тройку кандидатов

Стало известно о новых кандидатах в горсовет Новосибирска от коалиции несистемной оппозиции «Новосибирск 2020». Ими стали фотограф Александра Попова, спортсмен и испытатель инвалидных колясок Юрий Ларин, а также предприниматель и блогер Денис Новичков. Все представленные кандидаты позиционируют себя как гражданских активистов, не отдающих предпочтения той или иной политической партии или движению.
— Наша коалиция собрана из людей разных взглядов, — говорит Новичков. — Она сделана для того, чтобы навести порядок в городе, а не для того, чтобы какие-то политические течения проповедовать. Например, я лично против Путина. Считаю, что наш «альфа-самец» уже засиделся на троне, пора ему на пенсию. Сменяемость власти должна быть.
— Себя никак не позиционирую, — говорит она. — Ни либерал, ни «ватник». У меня нет принадлежности к какой-то партии, какому-то движению. Гражданский активист — это для меня что-то более близкое.
При этом кандидат характеризует себя как возможного депутата широкого профиля.
— Думаю, что любой родитель ребенка с особенностями — идеальный кандидат, потому что мы привыкли быть мультизадачными, — считает Попова. — Спросите любую маму. У меня нет страха, что я не успею что-то. Я успею, потому что умею это делать, потому что занимаюсь этим уже девять лет и успеваю там, там и там. Успеваю отвести сына в школу, на занятия, вернуться, приготовить обед, убрать, поработать, отдать заказчику. Вот если бы мне предложили вторую собаку завести, тут бы я, скорее всего, засомневалась. А горсовет — это не так страшно.
Будучи, как уже было сказано, матерью ребенка с особенностями развития, кандидат в качестве одной из приоритетных задач видит развитие системы инклюзивного образования в Новосибирске.
— Для меня один из приоритетных вопросов — это, конечно, инклюзивное образование, — говорит кандидат. — Но у нас все на всем завязано. Например, перед школой маленький въезд, где постоянно пробки. Меня очень волнует, что у наших детей нет возможности гулять в чистых дворах. Потому для меня приоритетом является безопасность городской среды. Я понимаю, что это очень серьезные проблемы. Но я знаю, что такое работа в команде, и, думаю, что из коалиции получится отличная команда, когда мы сможем быть друг у друга на подхвате. Но в приоритете будет инклюзия для детей.
О безопасности городской среды, особенно для людей с ограниченными возможностями, говорит и инвалид-колясочник Юрий Ларин.
— Я спортсмен, выступаю в гонках на колясках, — рассказывает Ларин. — Мне задают вопрос: «Вы долго тренировались?». Говорю: «Тренироваться не надо, потому что мы постоянно тренируемся передвигаясь по городу. В Новосибирске практически невозможно передвигаться, не думая о том, что встретишь какой-то бордюр, лестницу. Я хочу, чтобы наш город был доступным во всем. Подъехал к автобусу — спокойно залез в него. Того количества адаптированных автобусов и трамваев, которое у нас есть, катастрофически не хватает. Ты можешь простоять 3-4 часа на остановке. Плюс ко всему дома, которые сейчас сдаются, должны быть подготовлены, иметь пандусы, лифты.
Помимо уже озвученных вопросов, все представленные кандидаты в качестве приоритета своих программ называют внешний облик города и состояние окружающей среды, приводя в качестве отрицательных примеров районы, в которых проживают.
— Проблем тут много, — рассказывает Юрий Ларин про Ленинский район. — Взять озеро. Непонятно, чистое оно или грязное, но народ уже купается. Проблем очень много с дорогами, со всем. Решать надо очень многое.
О чистоте и экологии говорит и Александра Попова, но уже с точки зрения обилия, по ее мнению, в городе мусорных свалок.
— Извините, что ставлю в пример Москву окаянную, но у нас мусор практически не перерабатывается, — делится кандидат. — Люди сваливают как придется. У меня в доме вообще кто-то ранним утром выбрасывает мешки из окна. Надо начать с себя. Это совсем неприемлемо, когда вы отдыхаете где-то и оставляете пакеты, мусор. Я просто постоянно участвую в субботниках. Когда мы приезжаем куда-то, видим кучу мусора, мы начинаем его убирать, чтобы не в свинарнике сидеть. Это вопрос, который не имеет решения за 1-2 года. Так не будет. Будет, если мы начнем планомерно решать эту задачу, если мы поставим баки для сортировки, если станем перерабатывать хоть какой-то мусор.
При этом, по мнению Поповой, при недостаточной активности решения мусорных проблем представители власти демонстрируют активность в борьбе с зелеными насаждениями.
— У нас город, в котором шесть месяцев в году нет зелени, — рассказывает Попова. — Мне говорят в администрации, что кронированное дерево обрастет. Оно обрастет, но как? Будет что-то убогое вокруг ствола. Мы смотрим на эти торчащие палки, кошмарные, покрытые снегом, грязью и прочим. Это никак не украшает город. Если дерево аварийное, давайте его пилить до основания и заменять на нормальное. Можно убрать опилки уродливые и разбить приличный газон. Абсолютно любую территорию можно пристойно облагородить. Мы не можем убрать тополя сейчас, если нет альтернативы, что сажать взамен. Если мы сейчас спилим все тополя в городе, у нас город будет плоский, как блин.
О внешнем облике города, но уже в плане организации парковок для его жителей сообщает и Денис Новичков.
— Все знают, что в центре очень большая проблема с парковками, — считает Новичков. — Мэр постоянно вводит платные парковки, убирая бесплатные. Однако около мэрии — полный бардак. Улица Щетинкина перегорожена блоками для удобства мэрских автомобилей, простым людям туда заезжать нельзя. Нужно убрать 80% транспорта мэрии, который нецелесообразно используется. Платные парковки нужны в центре города. Но должна быть альтернатива. Чиновники, которые делают платные парковки, должны испытать их на себе. Просто мэр привык делать платные парковки по всему городу, а у самого автомобиль паркуется как попало.
По словам кандидатов, они в настоящий момент уже готовы встречаться с избирателями в любом удобном для последних формате.
— Если избирателю удобно собраться во дворике и поговорить на улице, например, то конечно, — говорит Попова. — Если удобно собраться в кофейне или баре — готова встретиться в баре. Если удобно устроить встречу в мессенджере, где угодно — пожалуйста, я открыта ко всему. Я считаю, что сегодня единственное безопасное для всех — это только онлайн-встречи. Сейчас достаточно безответственно проводить оффлайн-мероприятия.
В ответ на это ведущий эфира коалиции, еще один кандидат от нее и экс-кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко предложил «скрестить пальцы за бары».
— Чтобы было, где встречаться, — аргументировал он.
А, к примеру, Денис Новичков уже сейчас начал встречаться с потенциальными избирателями на своем интернет-канале:
— Наверное, самая лучшая форма — это встреча личная. Но в связи с пандемией это сейчас невозможно. У меня есть канал на YouTube, где можно задать мне любые вопросы. Я всегда отвечу. Можно в соцсети написать. А по периодичности личных встреч, мне кажется, должны сами избиратели решать, как им удобно, чтобы лишний раз не навязываться или, наоборот, не пропустить какой-то важный вопрос. Я готов, я свободный человек, последние четыре года я трачу все свое время на то, чтобы с кем-то повстречаться, кому-то помогать.
Фото с эфира коалиции
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