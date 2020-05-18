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Коалиция «Новосибирск 2020» представила новую тройку кандидатов

Число претендентов на мандаты горсовета Новосибирска пополнили фотограф, блогер и испытатель инвалидных колясок.
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  • 18/05/2020, 10:00
Автор: Евгения Фёдорова
Кандидаты1
Напомним, что выборы горсовета Новосибирска запланированы на сентябрь 2020 года.

Мультизадачная мама и альфа-самец на троне

Стало известно о новых кандидатах в горсовет Новосибирска от коалиции несистемной оппозиции «Новосибирск 2020». Ими стали фотограф Александра Попова, спортсмен и испытатель инвалидных колясок Юрий Ларин, а также предприниматель и блогер Денис Новичков. Все представленные кандидаты позиционируют себя как гражданских активистов, не отдающих предпочтения той или иной политической партии или движению.

 Наша коалиция собрана из людей разных взглядов,  говорит Новичков.  Она сделана для того, чтобы навести порядок в городе, а не для того, чтобы какие-то политические течения проповедовать. Например, я лично против Путина. Считаю, что наш «альфа-самец» уже засиделся на троне, пора ему на пенсию. Сменяемость власти должна быть.

Оппозиционеры-несистемщики создают противовластную коалицию

О непричастности к политическим кастам сообщает и Александра Попова.

 Себя никак не позиционирую,  говорит она.  Ни либерал, ни «ватник». У меня нет принадлежности к какой-то партии, какому-то движению. Гражданский активист  это для меня что-то более близкое.

При этом кандидат характеризует себя как возможного депутата широкого профиля.

 Думаю, что любой родитель ребенка с особенностями  идеальный кандидат, потому что мы привыкли быть мультизадачными,  считает Попова.  Спросите любую маму. У меня нет страха, что я не успею что-то. Я успею, потому что умею это делать, потому что занимаюсь этим уже девять лет и успеваю там, там и там. Успеваю отвести сына в школу, на занятия, вернуться, приготовить обед, убрать, поработать, отдать заказчику. Вот если бы мне предложили вторую собаку завести, тут бы я, скорее всего, засомневалась. А горсовет  это не так страшно.

Будучи, как уже было сказано, матерью ребенка с особенностями развития, кандидат в качестве одной из приоритетных задач видит развитие системы инклюзивного образования в Новосибирске.

 Для меня один из приоритетных вопросов  это, конечно, инклюзивное образование,  говорит кандидат.  Но у нас все на всем завязано. Например, перед школой маленький въезд, где постоянно пробки. Меня очень волнует, что у наших детей нет возможности гулять в чистых дворах. Потому для меня приоритетом является безопасность городской среды. Я понимаю, что это очень серьезные проблемы. Но я знаю, что такое работа в команде, и, думаю, что из коалиции получится отличная команда, когда мы сможем быть друг у друга на подхвате. Но в приоритете будет инклюзия для детей.

О безопасности городской среды, особенно для людей с ограниченными возможностями, говорит и инвалид-колясочник Юрий Ларин.

 Я спортсмен, выступаю в гонках на колясках,  рассказывает Ларин.  Мне задают вопрос: «Вы долго тренировались?». Говорю: «Тренироваться не надо, потому что мы постоянно тренируемся передвигаясь по городу. В Новосибирске практически невозможно передвигаться, не думая о том, что встретишь какой-то бордюр, лестницу. Я хочу, чтобы наш город был доступным во всем. Подъехал к автобусу — спокойно залез в него. Того количества адаптированных автобусов и трамваев, которое у нас есть, катастрофически не хватает. Ты можешь простоять 3-4 часа на остановке. Плюс ко всему дома, которые сейчас сдаются, должны быть подготовлены, иметь пандусы, лифты.

Свалки и грязное озеро

Помимо уже озвученных вопросов, все представленные кандидаты в качестве приоритета своих программ называют внешний облик города и состояние окружающей среды, приводя в качестве отрицательных примеров районы, в которых проживают.

 Проблем тут много,  рассказывает Юрий Ларин про Ленинский район.  Взять озеро. Непонятно, чистое оно или грязное, но народ уже купается. Проблем очень много с дорогами, со всем. Решать надо очень многое.

О чистоте и экологии говорит и Александра Попова, но уже с точки зрения обилия, по ее мнению, в городе мусорных свалок.

 Извините, что ставлю в пример Москву окаянную, но у нас мусор практически не перерабатывается,  делится кандидат.  Люди сваливают как придется. У меня в доме вообще кто-то ранним утром выбрасывает мешки из окна. Надо начать с себя. Это совсем неприемлемо, когда вы отдыхаете где-то и оставляете пакеты, мусор. Я просто постоянно участвую в субботниках. Когда мы приезжаем куда-то, видим кучу мусора, мы начинаем его убирать, чтобы не в свинарнике сидеть. Это вопрос, который не имеет решения за 1-2 года. Так не будет. Будет, если мы начнем планомерно решать эту задачу, если мы поставим баки для сортировки, если станем перерабатывать хоть какой-то мусор.

При этом, по мнению Поповой, при недостаточной активности решения мусорных проблем представители власти демонстрируют активность в борьбе с зелеными насаждениями.

 У нас город, в котором шесть месяцев в году нет зелени,  рассказывает Попова.  Мне говорят в администрации, что кронированное дерево обрастет. Оно обрастет, но как? Будет что-то убогое вокруг ствола. Мы смотрим на эти торчащие палки, кошмарные, покрытые снегом, грязью и прочим. Это никак не украшает город. Если дерево аварийное, давайте его пилить до основания и заменять на нормальное. Можно убрать опилки уродливые и разбить приличный газон. Абсолютно любую территорию можно пристойно облагородить. Мы не можем убрать тополя сейчас, если нет альтернативы, что сажать взамен. Если мы сейчас спилим все тополя в городе, у нас город будет плоский, как блин.

О внешнем облике города, но уже в плане организации парковок для его жителей сообщает и Денис Новичков.

 Все знают, что в центре очень большая проблема с парковками,  считает Новичков.  Мэр постоянно вводит платные парковки, убирая бесплатные. Однако около мэрии  полный бардак. Улица Щетинкина перегорожена блоками для удобства мэрских автомобилей, простым людям туда заезжать нельзя. Нужно убрать 80% транспорта мэрии, который нецелесообразно используется. Платные парковки нужны в центре города. Но должна быть альтернатива. Чиновники, которые делают платные парковки, должны испытать их на себе.  Просто мэр привык делать платные парковки по всему городу, а у самого автомобиль паркуется как попало.

Скрестили пальцы за бары

По словам кандидатов, они в настоящий момент уже готовы встречаться с избирателями в любом удобном для последних формате.

 Если избирателю удобно собраться во дворике и поговорить на улице, например, то конечно,  говорит Попова.  Если удобно собраться в кофейне или баре — готова встретиться в баре. Если удобно устроить встречу в мессенджере, где угодно — пожалуйста, я открыта ко всему. Я считаю, что сегодня единственное безопасное для всех  это только онлайн-встречи. Сейчас достаточно безответственно проводить оффлайн-мероприятия.

В ответ на это ведущий эфира коалиции, еще один кандидат от нее и экс-кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко предложил «скрестить пальцы за бары».

 Чтобы было, где встречаться,  аргументировал он.

А, к примеру, Денис Новичков уже сейчас начал встречаться с потенциальными избирателями на своем интернет-канале:

 Наверное, самая лучшая форма  это встреча личная. Но в связи с пандемией это сейчас невозможно. У меня есть канал на YouTube, где можно задать мне любые вопросы. Я всегда отвечу. Можно в соцсети написать. А по периодичности личных встреч, мне кажется, должны сами избиратели решать, как им удобно, чтобы лишний раз не навязываться или, наоборот, не пропустить какой-то важный вопрос. Я готов, я свободный человек, последние четыре года я трачу все свое время на то, чтобы с кем-то повстречаться, кому-то помогать.

Напомним, что выборы горсовета Новосибирска запланированы на сентябрь 2020 года. Помимо уже указанных в качестве кандидатов в депутаты горсовета претендентов, от коалиции «Новосибирск 2020» заявили об участии в выборах экс-руководитель реготделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина, координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, адвокат Антон Нелидов, урбанист Вячеслав Удинцев, руководитель движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, управляющий партнер компании DSO Consulting Сергей Дьячков, активисты штаба Навального Кирилл Левченко и Александр Давыдов, активист микрорайона «Балластный карьер» Анастасия Сергеева, координатор движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Семен Гунькин, журналист Алексей Мазур и предприниматель Антон Картавин.

Фото с эфира коалиции

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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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