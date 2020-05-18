Коалиция «Новосибирск 2020» представила новую тройку кандидатов

Помимо уже озвученных вопросов, все представленные кандидаты в качестве приоритета своих программ называют внешний облик города и состояние окружающей среды, приводя в качестве отрицательных примеров районы, в которых проживают.

— Проблем тут много, — рассказывает Юрий Ларин про Ленинский район. — Взять озеро. Непонятно, чистое оно или грязное, но народ уже купается. Проблем очень много с дорогами, со всем. Решать надо очень многое.

О чистоте и экологии говорит и Александра Попова, но уже с точки зрения обилия, по ее мнению, в городе мусорных свалок.

— Извините, что ставлю в пример Москву окаянную, но у нас мусор практически не перерабатывается, — делится кандидат. — Люди сваливают как придется. У меня в доме вообще кто-то ранним утром выбрасывает мешки из окна. Надо начать с себя. Это совсем неприемлемо, когда вы отдыхаете где-то и оставляете пакеты, мусор. Я просто постоянно участвую в субботниках. Когда мы приезжаем куда-то, видим кучу мусора, мы начинаем его убирать, чтобы не в свинарнике сидеть. Это вопрос, который не имеет решения за 1-2 года. Так не будет. Будет, если мы начнем планомерно решать эту задачу, если мы поставим баки для сортировки, если станем перерабатывать хоть какой-то мусор.

При этом, по мнению Поповой, при недостаточной активности решения мусорных проблем представители власти демонстрируют активность в борьбе с зелеными насаждениями.

— У нас город, в котором шесть месяцев в году нет зелени, — рассказывает Попова. — Мне говорят в администрации, что кронированное дерево обрастет. Оно обрастет, но как? Будет что-то убогое вокруг ствола. Мы смотрим на эти торчащие палки, кошмарные, покрытые снегом, грязью и прочим. Это никак не украшает город. Если дерево аварийное, давайте его пилить до основания и заменять на нормальное. Можно убрать опилки уродливые и разбить приличный газон. Абсолютно любую территорию можно пристойно облагородить. Мы не можем убрать тополя сейчас, если нет альтернативы, что сажать взамен. Если мы сейчас спилим все тополя в городе, у нас город будет плоский, как блин.

О внешнем облике города, но уже в плане организации парковок для его жителей сообщает и Денис Новичков.

— Все знают, что в центре очень большая проблема с парковками, — считает Новичков. — Мэр постоянно вводит платные парковки, убирая бесплатные. Однако около мэрии — полный бардак. Улица Щетинкина перегорожена блоками для удобства мэрских автомобилей, простым людям туда заезжать нельзя. Нужно убрать 80% транспорта мэрии, который нецелесообразно используется. Платные парковки нужны в центре города. Но должна быть альтернатива. Чиновники, которые делают платные парковки, должны испытать их на себе. Просто мэр привык делать платные парковки по всему городу, а у самого автомобиль паркуется как попало.

Скрестили пальцы за бары

По словам кандидатов, они в настоящий момент уже готовы встречаться с избирателями в любом удобном для последних формате.

— Если избирателю удобно собраться во дворике и поговорить на улице, например, то конечно, — говорит Попова. — Если удобно собраться в кофейне или баре — готова встретиться в баре. Если удобно устроить встречу в мессенджере, где угодно — пожалуйста, я открыта ко всему. Я считаю, что сегодня единственное безопасное для всех — это только онлайн-встречи. Сейчас достаточно безответственно проводить оффлайн-мероприятия.

В ответ на это ведущий эфира коалиции, еще один кандидат от нее и экс-кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко предложил «скрестить пальцы за бары».

— Чтобы было, где встречаться, — аргументировал он.

А, к примеру, Денис Новичков уже сейчас начал встречаться с потенциальными избирателями на своем интернет-канале:

— Наверное, самая лучшая форма — это встреча личная. Но в связи с пандемией это сейчас невозможно. У меня есть канал на YouTube, где можно задать мне любые вопросы. Я всегда отвечу. Можно в соцсети написать. А по периодичности личных встреч, мне кажется, должны сами избиратели решать, как им удобно, чтобы лишний раз не навязываться или, наоборот, не пропустить какой-то важный вопрос. Я готов, я свободный человек, последние четыре года я трачу все свое время на то, чтобы с кем-то повстречаться, кому-то помогать.

Напомним, что выборы горсовета Новосибирска запланированы на сентябрь 2020 года. Помимо уже указанных в качестве кандидатов в депутаты горсовета претендентов, от коалиции «Новосибирск 2020» заявили об участии в выборах экс-руководитель реготделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина, координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, адвокат Антон Нелидов, урбанист Вячеслав Удинцев, руководитель движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, управляющий партнер компании DSO Consulting Сергей Дьячков, активисты штаба Навального Кирилл Левченко и Александр Давыдов, активист микрорайона «Балластный карьер» Анастасия Сергеева, координатор движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Семен Гунькин, журналист Алексей Мазур и предприниматель Антон Картавин.

Фото с эфира коалиции