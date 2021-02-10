Стоит ли обклеивать авто защитной пленкой

Именно поэтому стоит потратить деньги на оклейку кузова, чем потом отдавать гораздо большую сумму за перекраску. Обращаться лучше в специализированные сервисы Бюро Оклейки, например, у которых есть современное оборудование, теплые боксы, а не в гаражные мастерские.

В первом случае оформление официальное, клиент получает платежные документы, договор и гарантию на работу. Во втором – гарантий, а тем более чеков никто не даст, и если пленка отвалится вместе с краской или после первого выезда в мороз пойдет трещинами, предъявить претензии будет некому.

Виды пленок

Полимеры делятся на виниловые, гибридные и полиуретановые. Первые предназначены для рестайлинга, защитные функции – второстепенны. Такой материал защитит от песка и мелких камней. Царапины на покрытии, конечно же останутся, поэтому бывает, что винил приходи в негодность раньше положенных 2-3 лет (такую гарантию дают производители). Еще один минус виниловой пленки – толстый клеевой слой, который затрудняет демонтаж.

Винил не пропускает ультрафиолет, поэтому не подходит для частичной оклейки кузова – незащищенные участки после демонтажа пленки будут хорошо заметны. Подойдет разве что для кратковременной защиты. Например, при предпродажной подготовке авто или если автомобиль используется только на городских дорогах.

Второй вид – полимеры на основе ПВХ с полиуретановы слоем, толщиной 200 мкм. Относятся к среднему ценовому сегменту, служат 5-7 лет. Отличаются глянцевым блеском, не выгорают и не желтеют со временем. Хорошо защищают лак от воздействия химических реагентов, выдерживают удары гравия. Стоят дороже винила, но прослужит лет на 5 дольше. Да и зашита у таких полимеров надежнее.

Полиуретановые – самые дорогие, но и служат порядка 10 лет. Состоят из 3 слоев – лакового, уретанового и клеевого. Первый отвечает за глянец, гидрофобность, второй – защищает от царапин. Полиуретан устойчив к механическим повреждениям, щелочам, химическим реагентам. Хорошо растягивается, поэтому используется для оклейки криволинейных деталей. Клеевой слой обеспечивает отличное сцепление с ЛКП, но при этом пленка легко демонтируется, не оставляя липких пятен. Полиуретан стоит выбирать для оклейки новых автомобилей. Такая защита позволит надолго сохранить ЛКП в исходном состоянии. Покрытие неотличимо от родного лака, не дает шагрени.