В Новосибирской области стартовал фестиваль Сибирский огонь

В Колыванском районе Новосибирской области торжественно открылся международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь». Участники, одетые в костюмы воинов разных эпох, прошли парадом перед гостями. На фестиваль традиционно собралось несколько десятков тысяч человек, сообщает корреспондент Infopro54, присутствующий на мероприятии.

В 2025 году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В фестивале принимают участие реконструкторы разных эпох. Например, Петра I.

Помимо традиционной программы — исторических лагерей, интерактивных мастер-классов, показательных выступлений, турниров и концерта на Большой сцене — фестиваль представит обширную программу с участием военно-патриотических клубов и специальных мероприятий для молодежи.

В 2024 году фестиваль «Сибирский огонь» в Новосибирской области не состоялся. Организаторы приняли решение отменить мероприятие из-за соображений безопасности. Стоит отметить, что в 2023 году фестиваль собрал более полумиллиона зрителей и около 500 реконструкторов из 40 городов России, Казахстана и Беларуси.

Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» — масштабное событие, ежегодно привлекающее десятки тысяч зрителей. На большой площадке в несколько квадратных километров оживают сцены из разных эпох, демонстрируя быт и культуру прошлого. С каждым годом мероприятие становится все популярнее, а география участников расширяется. На фестиваль приезжают сотни реконструкторов из Сибири, Дальнего Востока, Урала и других регионов России, а также из Казахстана и Чехии.

Ранее редакция сообщала о том, что погода на длинных выходных удивит новосибирцев. В регионе запланировано большое количество мероприятий — от исторического фестиваля до марафона классической музыки.