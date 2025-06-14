Врачи собрали череп новосибирцу, на которого упала деталь КамАЗа весом 200 кг

Врачи провели операцию новосибирцу, на которого упала коробка передач КамАЗа. Пациент с тяжелой черепно-мозговой травмой поступил в больницу № 34. Благодаря современному оборудованию, хирурги восстановили его череп без имплантов и внешних конструкций.

Мужчину с серьезной травмой головы привезли в нейрохирургическое отделение с рабочего места. На него упала коробка передач грузовика КамАЗ во время ремонтных работ.

— Он получил тяжелую травму черепа с повреждением костей и смещением костных фрагментов в полость черепа. На снимке видно смещение костных фрагментов, сдавление головного мозга, — рассказал главврач Ярослав Фролов.

Вес коробки передач КамАза превышает 200 килограммов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские врачи спасли руку участнику СВО, атакованному дроном. Фрагмент нерва ноги ему пересадили на место разрыва локтевого нерва.