Врачи собрали череп новосибирцу, на которого упала деталь КамАЗа весом 200 кг

Врачи провели операцию новосибирцу, на которого упала коробка передач КамАЗа. Пациент с тяжелой черепно-мозговой травмой поступил в больницу № 34. Благодаря современному оборудованию, хирурги восстановили его череп без имплантов и внешних конструкций.
Мужчину с серьезной травмой головы привезли в нейрохирургическое отделение с рабочего места. На него упала коробка передач грузовика КамАЗ во время ремонтных работ.
— Он получил тяжелую травму черепа с повреждением костей и смещением костных фрагментов в полость черепа. На снимке видно смещение костных фрагментов, сдавление головного мозга, — рассказал главврач Ярослав Фролов.
Вес коробки передач КамАза превышает 200 килограммов.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские врачи спасли руку участнику СВО, атакованному дроном. Фрагмент нерва ноги ему пересадили на место разрыва локтевого нерва.
Источник фото: Минздрав Новосибирской области
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