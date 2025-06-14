За два дня в Новосибирской области утонули семь человек

В Новосибирской области за два дня, 12 и 13 июня, утонули семь человек, трое из них — дети. Все трагедии произошли в местах, не предназначенных для купания.

12 июня на реке Бердь утонул шестилетний мальчик. Его тело подняли из воды спасатели Бердского поисково-спасательного отряда. Ребенок купался без присмотра взрослых. В тот же день на озере в СНТ «Ключи-1» в Новосибирском районе утонул 45-летний мужчина. Он исчез под водой на глазах у очевидца.

13 июня произошло несколько трагических событий. В котловане Юго-Западного жилмассива утонула 13-летняя девочка. Она купалась без присмотра взрослых и пропала. Спасатели нашли её на глубине в нескольких метрах от места происшествия. В Искитиме утонул 13-летний мальчик. Он отдыхал на реке Бердь вместе с братом.

Ещё одно несчастье случилось в Сузунском районе. 19-летний парень пытался переплыть реку Нижний Сузун и погиб.

В парке «Кольцово» спасатель и свидетель вытащили из воды 30-летнего мужчину, который тонул. Попытки реанимировать его не увенчались успехом, и медики констатировали смерть.

В Искитимском районе утонул еще один взрослый.

— Все эти трагедии произошли в местах, не предназначенных для купания. Там выставлены запрещающие знаки. В двух случаях гибели взрослых всё усугублялось алкогольным опьянением. Каждый погибший ребенок был без присмотра взрослых, — подчеркнули в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что пять человек погибли на водоемах Новосибирской области за неделю. Среди них оказался ребенок.