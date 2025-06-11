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Погода на длинных выходных удивит новосибирцев

  • 11/06/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Погода на длинные выходные удивит новосибирцев
В регионе запланировано большое количество мероприятий — от исторического фестиваля до марафона классической музыки

На длинных выходных в Новосибирской области обещают жару, дожди и сильный ветер. По данным Gismeteo, 11 июня температура поднимется до 26 градусов, возможен дождь. Ветер будет сильным, до 12 метров в секунду.

12 и 13 июня воздух прогреется до 28 и 29 градусов. Погода будет солнечной, ветер стихнет до 4–5 метров в секунду.

В субботу, 14 июня, температура достигнет 30 градусов. Небо будет ясным, ветер — умеренным. В воскресенье, 15 июня, обещают 25 градусов, но возможен дождь. Ветер снова усилится до 10 метров в секунду.

Напомним, 12 июня в нашей стране отмечается государственный праздник — День России. Он символизирует рождение современной Российской Федерации, единство нации и гордость за страну. Этот день напоминает о провозглашении государственного суверенитета России, когда она перестала быть частью СССР и стала независимым государством.
На длинные выходные в Новосибирской области запланировано более 1100 различных мероприятий. Центральной площадкой праздника станет Михайловская набережная. Столица Сибири предлагает множество вариантов досуга на этой неделе, которые не требуют денежных затрат. Из наиболее масштабных мероприятий можно выделить XII Военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь 2025». Он пройдет в деревне Большой Оёш Колыванского района Новосибирской области. В этому году фестиваль будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На главной сцене на Михайловской набережной пройдет Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия», где выступят Новосибирский академический симфонический оркестр и Новосибирская хоровая капелла под управлением Рустама Дильмухаметова.

Ранее редакция сообщала о том, что аномальную жару прогнозируют летом в Новосибирской области. При этом осадки ожидаются в пределах нормы.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : погода на выходные


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