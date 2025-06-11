Погода на длинных выходных удивит новосибирцев

На длинных выходных в Новосибирской области обещают жару, дожди и сильный ветер. По данным Gismeteo, 11 июня температура поднимется до 26 градусов, возможен дождь. Ветер будет сильным, до 12 метров в секунду.

12 и 13 июня воздух прогреется до 28 и 29 градусов. Погода будет солнечной, ветер стихнет до 4–5 метров в секунду.

В субботу, 14 июня, температура достигнет 30 градусов. Небо будет ясным, ветер — умеренным. В воскресенье, 15 июня, обещают 25 градусов, но возможен дождь. Ветер снова усилится до 10 метров в секунду.

Напомним, 12 июня в нашей стране отмечается государственный праздник — День России. Он символизирует рождение современной Российской Федерации, единство нации и гордость за страну. Этот день напоминает о провозглашении государственного суверенитета России, когда она перестала быть частью СССР и стала независимым государством.

На длинные выходные в Новосибирской области запланировано более 1100 различных мероприятий . Центральной площадкой праздника станет Михайловская набережная. Столица Сибири предлагает множество вариантов досуга на этой неделе, которые не требуют денежных затрат. Из наиболее масштабных мероприятий можно выделить XII Военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь 2025». Он пройдет в деревне Большой Оёш Колыванского района Новосибирской области. В этому году фестиваль будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На главной сцене на Михайловской набережной пройдет Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия», где выступят Новосибирский академический симфонический оркестр и Новосибирская хоровая капелла под управлением Рустама Дильмухаметова.

Ранее редакция сообщала о том, что аномальную жару прогнозируют летом в Новосибирской области. При этом осадки ожидаются в пределах нормы.