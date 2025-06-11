Погода на длинных выходных удивит новосибирцев

На длинных выходных в Новосибирской области обещают жару, дожди и сильный ветер. По данным Gismeteo, 11 июня температура поднимется до 26 градусов, возможен дождь. Ветер будет сильным, до 12 метров в секунду.
12 и 13 июня воздух прогреется до 28 и 29 градусов. Погода будет солнечной, ветер стихнет до 4–5 метров в секунду.
В субботу, 14 июня, температура достигнет 30 градусов. Небо будет ясным, ветер — умеренным. В воскресенье, 15 июня, обещают 25 градусов, но возможен дождь. Ветер снова усилится до 10 метров в секунду.
Ранее редакция сообщала о том, что аномальную жару прогнозируют летом в Новосибирской области. При этом осадки ожидаются в пределах нормы.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru