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В Новосибирской области стартовал фестиваль Сибирский огонь

  • 11/06/2023, 12:03
Автор:
Сибирский огонь
Состоялось его торжественное открытие.

В Колыванском районе Новосибирской области прошло торжественное открытие международного военно-исторического фестиваля «Сибирский огонь». Его участники-реконструкторы в костюмах воинов разных эпох прошли торжественным парадом перед гостями мероприятия. Всего на мероприятие собралось несколько тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент Infopro54, который сейчас находится на фестивале.

Сибирский огонь

Фестиваль удивительное явление, отметил, выступая на торжественном открытии губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Заслуживает подружке со стороны военно-исторических сообществ. Изначально заявился на движении энтузиастов. Здесь тысячи людей, которые знают, что такое патриотизм, ценят российскую историю.

Сибирский огонь

Фестиваль продлится до вечера 11 июня.

Сибирский огонь

«Сибирский огонь» горит для вас до 19-00, говорится в официальной группе мероприятия в соцсети. Все еще сомневаетесь? Есть время поменять свои планы и своими глазами увидеть 22 века истории!

Сибирский огонь

По информации организаторов, в прошлом году в «Сибирском огне» приняли участие более 500 реконструкторов из 40 городов России, Казахстана и Беларуси. Праздник посетили более 40 тысяч зрителей.

Сибирский огонь

Ранее редакция сообщала, какой ещё интересный фестиваль ждёт новосибирцев в конце июня.

 

Фото Юлии Даниловой

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Рубрики : Общество История

Регионы: Российская Федерация Новосибирская область Колыванский район

Теги : Фестиваль Сибирский огонь историческая реконструкция


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