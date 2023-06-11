В Колыванском районе Новосибирской области прошло торжественное открытие международного военно-исторического фестиваля «Сибирский огонь». Его участники-реконструкторы в костюмах воинов разных эпох прошли торжественным парадом перед гостями мероприятия. Всего на мероприятие собралось несколько тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент Infopro54, который сейчас находится на фестивале.

— Фестиваль — удивительное явление, — отметил, выступая на торжественном открытии губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Заслуживает подружке со стороны военно-исторических сообществ. Изначально заявился на движении энтузиастов. Здесь тысячи людей, которые знают, что такое патриотизм, ценят российскую историю.

Фестиваль продлится до вечера 11 июня.

— «Сибирский огонь» горит для вас до 19-00, — говорится в официальной группе мероприятия в соцсети. — Все еще сомневаетесь? Есть время поменять свои планы и своими глазами увидеть 22 века истории!

По информации организаторов, в прошлом году в «Сибирском огне» приняли участие более 500 реконструкторов из 40 городов России, Казахстана и Беларуси. Праздник посетили более 40 тысяч зрителей.

Ранее редакция сообщала, какой ещё интересный фестиваль ждёт новосибирцев в конце июня.