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В Новосибирске в такси девушка получила химический ожог

  • 11/06/2023, 11:27
Автор:
такси
После того, как водитель протер сиденья влажными салфетками.

Жительница Новосибирска после поездки в такси почувствовала жжение на теле. Позднее врачи обнаружили у неё химический ожог. Об этом со ссылкой на потерпевшую сообщает портал НГС.

Я вызвала скорую помощь, есть справки и свидетели, цитирует издание потерпевшую. Я получила химический ожог 12-й степени с поражением 1% площади тела.

Как рассказывает пассажирка, до этого водитель, по его словам, протирал сиденья влажными салфетками.

В качестве компенсации девушка затребовала от компании-перевозчика 150 тыс рублей. Помимо вреда здоровью, пострадавшая, будучи студенткой вуза, вынуждена пропустить сессию. Однако компания-перевозчик возместить ущерб отказывается.

— Таксопарк провел внутреннюю проверку, и его представители сообщают, что, к сожалению, они отказывают в удовлетворении ваших требований, указанных в претензии, — сообщила потерпевшей техподдержка агрегатора такси. — Они (представители — Ред.) готовы защищать свою позицию, в том числе и в суде. К сожалению, в этом случае мы не имеем юридических оснований от своего имени требовать выплату указанной суммы.

В настоящее время УВД проводит проверку по данному факту.

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Фото Pixabay.com, автор  Rose_mcavoy

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : травмы такси в Новосибирске


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