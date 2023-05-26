Предприниматели будут удивлять гостей Новосибирска на гастрофестивале

С 10 по 25 июня к 130-летию города в Новосибирске состоится гастрономический фестиваль «Сибирская кухня». Предприятия общественного питания и торговли могут подать заявки на участие по 5 июня, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска. Организатором выступает Союз «Сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров». Проект направлен на популяризацию блюд сибирской кухни с использованием местных продуктов. Принять участие в нем могут любые предприятия общественного питания и торговли не только Новосибирска и области, но и всего сибирского региона.

— Основное условие — ввести в меню от одного до трех сетов из блюд сибирской кухни в традиционном или современном исполнении с использованием локальных сибирских продуктов. Сеты должны состоять из трех и более блюд. Стоимость для гостей фестиваля: сет № 1 — до 500 рублей, сет № 2 — до 1000 рублей; сет № 3 — до 1500 рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Народное голосование и экспертная оценка блюд будут проходить с 10 по 24 июня, а 25 июня, в День города, будут подведены итоги и названы победители.

Кроме того, 25 июня планируется установить мировой и национальный рекорды по приготовлению блюда сибирской кухни — 1300 биточков из щуки.

Ранее редакция сообщала о том, что на День города в Новосибирске приготовят 130-килограммовый торт.