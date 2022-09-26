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В Новосибирской области стартовал конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей»

  • 26/09/2022, 11:48
бизнес
Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и министерство региональной политики Новосибирской области объявили о приёме заявок на конкурс эссе «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области».

Конкурс направлен на привлечение молодежи к изучению и популяризации истории российского предпринимательства.

Цель проекта – популяризация истории российского предпринимательства, меценатства, добровольчества и благотворительности в Новосибирской области.

К участию в конкурсе творческих эссе приглашаются студенты ВУЗов, ССУЗов и учащиеся старших классов школ Новосибирской области.

Победителей выберут в трёх номинациях, все участники получат сертификаты и ценные призы.

бизнес

Прием заявок продлится до 15 октября.

В рамках конкурса пройдет ряд мероприятий – круглый стол, семинары, встреча с действующими предпринимателями. Перед подведением итогов предприниматели и конкурсанты примут участие в благотворительном мероприятии — высадят сад в коррекционной школе.

К участию в мероприятии приглашаются не только молодежь, но и предприниматели региона.

Узнать подробности о конкурсе и датах мероприятий, а также подать заявку на участие можно на сайте www.наследиенсо.рф.

Возраст 16+

Фото с сайта наследиенсо.ру

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : предпринимательство Опора России конкурс


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