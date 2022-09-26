Рекламодателям

Роспотребнадзор попросил ограничить массовые мероприятия в Новосибирске

  • 26/09/2022, 11:33
Автор:
режим повышенной готовности
И снова продлить в области режим повышенной готовности.

— По итогам минувшей недели в регионе зарегистрировано 5523 случая коронавирусной инфекции. Это меньше предшествующей недели на 15%. Мы впервые наблюдали снижение количества заболевших коронавирусом, до этого в течение 9 недель фиксировали рост. Но при этом показатель заболеваемости на 100 тыс населения довольно большой — 197 человек. Наибольшее количество заболевших дает Новосибирск — 64%, — сообщил на оперативном совещании руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов. — При этом мы наблюдаем рост числа заболевших ОРВИ— на 3,6 тыс случаев за неделю — до 25 тыс. Наибольшее количество заболевших среди взрослого населения и детей школьного возраста.

В целом, по данным Роспотребнадзора, среднесуточный процент прироста заболеваемости ковидом в регионе — 0,27, коэффициент распространения — 0,91, что свидетельствует о сохраняющейся напряженной обстановке. По клиническим проявлениям преобладает ковид с клиникой ОРВИ — 99%.

— Ситуация по заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией напряженная и сложная. На фоне сезонного подъема ОРВИ и гриппа рекомендуем продлить режим повышенной готовности, соблюдать профилактические мероприятия, а также рекомендуем рассмотреть вопрос уменьшения количества проведения массовых мероприятий, — заявил Щербатов.

Напомним, в июне губернатор области принял решение о продлении режима повышенной готовности до 30 сентября.

— С учетом эпидсезона режим продлим. Но хотелось бы понять какие мероприятия для сдерживания заболеваемости, в том числе традиционными инфекциями — ОРВИ и гриппом, нам следует принять, — прокомментировал губернатор Андрей Травников.

Вопрос с продлением сроков режима повышенной готовности и мероприятий по сдерживанию распространения заболеваемости в ближайшее время рассмотрит оперативный штаб.

Глава областного Минздрава Константин Хальзов сообщил, что ведомство планирует перепрофилировать часть учреждений здравоохранения, принимающих коронавирусных пациентов, на работу по обычному профилю.

— Общий коечный фонд достаточен — почти 50% фонда свободно. Возможно, будем принимать решение об обратном перепрофилировании свободного коечного фонда. Рекомендованные цифры 30%, — сообщил чиновник.

За прошедшую служба скорой помощи совершила 15 тыс выездов, что меньше, чем за предыдущую. За неделю 464 тыс жителей области вакцинировано от гриппа. За последние сутки коронавирусом заболело 682 человека. 1,6 млн новосибирцев закончили курс вакцинации.

 

Ранее редакция сообщала, что основным симптомом новых омикрон-штаммов остается потеря обоняния

Фото pixabay — KlausHausmann

421

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : режим повышенной готовности отмена массовых мероприятий коронавирус


назначение в правительстве Томской области

Владимир Мазур нашел строительного зама в Москве

Ранее чиновник работал заместителем префекта северного административного округа столицы.
Читать статью >>
кто не попадает под частичную мобилизацию

От частичной мобилизации в Новосибирской области освободят ценных специалистов

Губернатор региона дал поручение в индивидуальном порядке принимать такие решения.
Читать статью >>
Отопительный сезон

На Плющихинском жилмассиве энергетики прогнозируют проблемы в отопительным сезоне

По мнению энергетиков, «мощности самопальной котельной может не хватить для отопления жилмассива».
Читать статью >>
Частичная мобилизация депутаты

Сколько новосибирских депутатов подходят под частичную мобилизацию?

Покажут ли они пример уважения законов и Конституции? Первый вице-спикер Законодательного собрания уже принял решение.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Олеся Наприенко, руководитель отдела продаж ООО «Дорожно-строительная техника», эксперт рынка спецтехники

Как остановить китайское вторжение на рынке спецтехники?

Олеся Наприенко, руководитель отдела продаж ООО «Дорожно-строительная техника», эксперт рынка спецтехники — об обязательной сертификации продукции российских производителей спецтехники, современном российском машиностроении и выходе на рынок России китайских производителей.
Все материалы
Лента новостей

Владимир Мазур нашел строительного зама в Москве

26/09/2022, 11:48

В Новосибирской области стартовал конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей»

26/09/2022, 11:48

От частичной мобилизации в Новосибирской области освободят ценных специалистов

26/09/2022, 10:46

На Плющихинском жилмассиве энергетики прогнозируют проблемы в отопительным сезоне

26/09/2022, 10:04
Популярное

При желании «удалиться» из Сети можно воспользоваться «законом о забвении»

26/09/2022, 12:19

Призванным по частичной мобилизации военнослужащим запретили брать с собой смартфоны

26/09/2022, 10:08

Малоимущие семьи будут получать универсальное пособие

23/09/2022, 17:03

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Как в школе: пройди тест и получи промокод в «Лицей»

26/09/2022, 11:25

Компании МСБ могут получить до 10 млн рублей в кредит без залога

23/09/2022, 18:26

Эксперты ВТБ прогнозируют рост объема транзакций по картам на 15%

23/09/2022, 16:22

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска