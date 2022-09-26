Роспотребнадзор попросил ограничить массовые мероприятия в Новосибирске

— По итогам минувшей недели в регионе зарегистрировано 5523 случая коронавирусной инфекции. Это меньше предшествующей недели на 15%. Мы впервые наблюдали снижение количества заболевших коронавирусом, до этого в течение 9 недель фиксировали рост. Но при этом показатель заболеваемости на 100 тыс населения довольно большой — 197 человек. Наибольшее количество заболевших дает Новосибирск — 64%, — сообщил на оперативном совещании руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов. — При этом мы наблюдаем рост числа заболевших ОРВИ— на 3,6 тыс случаев за неделю — до 25 тыс. Наибольшее количество заболевших среди взрослого населения и детей школьного возраста.

В целом, по данным Роспотребнадзора, среднесуточный процент прироста заболеваемости ковидом в регионе — 0,27, коэффициент распространения — 0,91, что свидетельствует о сохраняющейся напряженной обстановке. По клиническим проявлениям преобладает ковид с клиникой ОРВИ — 99%.

— Ситуация по заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией напряженная и сложная. На фоне сезонного подъема ОРВИ и гриппа рекомендуем продлить режим повышенной готовности, соблюдать профилактические мероприятия, а также рекомендуем рассмотреть вопрос уменьшения количества проведения массовых мероприятий, — заявил Щербатов.

Напомним, в июне губернатор области принял решение о продлении режима повышенной готовности до 30 сентября.

— С учетом эпидсезона режим продлим. Но хотелось бы понять какие мероприятия для сдерживания заболеваемости, в том числе традиционными инфекциями — ОРВИ и гриппом, нам следует принять, — прокомментировал губернатор Андрей Травников.

Вопрос с продлением сроков режима повышенной готовности и мероприятий по сдерживанию распространения заболеваемости в ближайшее время рассмотрит оперативный штаб.

Глава областного Минздрава Константин Хальзов сообщил, что ведомство планирует перепрофилировать часть учреждений здравоохранения, принимающих коронавирусных пациентов, на работу по обычному профилю.

— Общий коечный фонд достаточен — почти 50% фонда свободно. Возможно, будем принимать решение об обратном перепрофилировании свободного коечного фонда. Рекомендованные цифры 30%, — сообщил чиновник.

За прошедшую служба скорой помощи совершила 15 тыс выездов, что меньше, чем за предыдущую. За неделю 464 тыс жителей области вакцинировано от гриппа. За последние сутки коронавирусом заболело 682 человека. 1,6 млн новосибирцев закончили курс вакцинации.

Ранее редакция сообщала, что основным симптомом новых омикрон-штаммов остается потеря обоняния.