Владимир Мазур нашел строительного зама в Москве

Глава Томской области Владимир Мазур назначил заместителем губернатора по строительству и инфраструктуре Николая Руппеля, ранее работавшего заместителем префекта северного административного округа Москвы. К своим обязанностям новый заместитель губернатора приступил сегодня, 26 сентября.

— Это требовательный руководитель, знающий сферу строительства «от» и «до» и умеющий добиваться поставленных целей. Строительная отрасль в тяжелом состоянии, перед новым руководителем ставлю задачу добиться исполнительской дисциплины в реализации национальных и региональных проектов, создать конкурентную среду на рынке жилищного строительства, навести порядок в градостроительной деятельности, особенно в Томске, где она последние годы просто деградирует, — подчеркнул Владимир Мазур.

Николай Руппель родился 1 июня 1963 года в селе Малиновка Томского района. Отслужив в рядах Советской Армии, работал слесарем в Томской райсельхозтехнике. В 1986-м начал трудиться в Туганском леспромхозе, где прошел путь от инженера по деревообработке до начальника Малиновского участка. В 1993 году получил предложение стать заместителем главы администрации Малиновского сельского совета, а в 1996-м —заместителем главы Томского района по строительству, коммунальному хозяйству, транспорта и связи, где работал до 2001 года. В 2001-2007 годах в бизнесе в Томске и Москве. В 2007-2012 годах — в руководстве тюменской компании «Запсибгазпром». Окончил Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Строительство». В 2013-2018 годах — заместитель главы администрации Тобольска. В 2019-м — в Калуге, где возглавил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, а затем региональное управления капитального строительства. С конца 2021 года — заместитель префекта Северного административного округа Москвы.

Ранее редакция сообщала, что в Томске открыли первый в Сибири завод по производству OSB-плит.