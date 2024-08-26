Целующихся бинтуронгов засняли в зоопарке Новосибирска

Анна Новикова, частый посетитель новосибирского зоопарка, запечатлела на камеру игры и «поцелуй» бинтуронгов. Она поделилась этим милым видео на своей странице в социальных сетях.

На кадрах видно, как очаровательные зверьки ловко лазают по деревьям, которые установлены в их вольере. Затем они обнюхали морды друг друга, создавая впечатление, будто целуются.

Бинтуронги относятся к семейству виверровых отряда хищных. Их часто называют «кошачьими медведями», потому что их строение тела и поведение напоминают кошачьи, а передвигаются они, как настоящие медведи.

Они обитают в Юго-Восточной Азии. Их можно встретить на территории от Индии до таких островов, как Суматра, Ява, Калимантан и Палаван. Эти животные предпочитают жить в густых тропических лесах.

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