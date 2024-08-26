Целующихся бинтуронгов засняли в зоопарке Новосибирска

Анна Новикова, частый посетитель новосибирского зоопарка, запечатлела на камеру игры и «поцелуй» бинтуронгов. Она поделилась этим милым видео на своей странице в социальных сетях.
На кадрах видно, как очаровательные зверьки ловко лазают по деревьям, которые установлены в их вольере. Затем они обнюхали морды друг друга, создавая впечатление, будто целуются.
Бинтуронги относятся к семейству виверровых отряда хищных. Их часто называют «кошачьими медведями», потому что их строение тела и поведение напоминают кошачьи, а передвигаются они, как настоящие медведи.
Они обитают в Юго-Восточной Азии. Их можно встретить на территории от Индии до таких островов, как Суматра, Ява, Калимантан и Палаван. Эти животные предпочитают жить в густых тропических лесах.
Ранее редакция сообщала о том, что первый детеныш белолицых саки появился в зоопарке Новосибирска.
Источник фото и видео: ЗооГородок54 / Автор — Анна Новикова
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru