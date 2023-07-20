В селе Новый Карапуз Убинского района построят тротуары и приобретут систему фильтрации воды

Депутаты Убинского района выделили более 3 млн рублей на строительство новых тротуаров в с. Убинское и приобретение системы фильтрации воды в населенном пункте Новый Карапуз Невского сельсовета. Такое предложение внес Прокурор Убинского района Валерий Бадмаев, сообщили в пресс-службе ведомства.

— С участием руководителя надзорного ведомства на сессии Совета депутатов его предложение рассмотрено, принято решение о включении в расходную часть бюджета дополнительного финансирования на указанные цели в сумме более 3 млн рублей, — говорится в сообщении.

Напомним в 2023 году в 11 регионах Новосибирской области появятся 15 станций водоочистки. Их строительство ведется в плановом порядке. Еще восемь — возводятся внепланово (на смену вышедшим из строя). По данным регионального правительства, с 2018 по 2022 год в регионе появилось 150 новых водоочистительных станций. В рамках федерального проекта «Чистая вода» до конца года в регионе появятся 58 новых объектов водоснабжения. На строительство из федерального и регионального бюджетов запланирована сумма – 3,4 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что суд обязал построить новую систему водоснабжения в городе Обь под Новосибирском. Прокурор города Оби обратился в суд с иском о понуждении администрации города осуществить строительство новой системы холодного водоснабжения. Обской городской суд удовлетворил требования прокурора.