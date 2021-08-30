Обращения пациентов по программам ОМС за полгода превысили 3 миллиона

Текущий год уже стал рекордным по количеству обращений пациентов в страховые медицинские организации. По данным Всероссийского союза страховщиков, за первое полугодие текущего года количество обращений пациентов по программам ОМС в страховые медицинские организации уже сравнялось с показателем трёх кварталов 2020 года и превысило 3 млн. Доля обращений, связанных с COVID-19, в июне увеличилась в 3 раза по сравнению с маем и продолжила расти в июле. Однако коронавирус — не главная причина роста числа обращений граждан в страховые компании – 82,5% проблем, застрахованных в сфере доступности и качества медицинской помощи, не касались COVID-19.

Большинство вопросов, с которыми россияне обращаются в страховые компании, по-прежнему относятся к вопросам получения и действия полиса ОМС, однако растет количество обращений и жалоб по поводу доступности и качества медицинской помощи. За полгода страховщики отреагировали более чем на 600 тысяч подобных обращений. Более 50 тысяч обращений потребовали проведение экспертизы по первичной медицинской документации.

87% обращений по вопросам доступности и качества медпомощи относятся к проблемам, с которыми сталкиваются пациенты амбулаторного звена, 11,7% проблем возникают в стационаре, и только 1,3% приходится на скорую помощь.