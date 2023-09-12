В Новосибирской области стоимость минимального набора продуктов в августе — 5985 рублей

Стоимость минимального набора продуктов в расчете на месяц по Новосибирской области в августе 2023 года достигла почти 5986 рублей. Это на 3,9% меньше, чем в июле 2023 года, но 8,6% больше, чем в начале года, сообщает Новосибирскстат.

По данным статистиков, в структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 27,5%, на долю молочных продуктов приходится 20%, плодов и овощей — 18,1%, мяса и мясопродуктов — 17,7%, жиров — 5,1%, рыбы — 4,3%, сахара и кондитерских изделий — 2,8%, чая, соли и специй — 2,5%, яиц — 2%.

Отмечается, что в абсолютных величинах самый дорогой минимальный набор продуктов в Красноярском крае — 6856,45 рубля, самый дешевый в Омской области — 5159,73 рубля. Больше всего с начала года минимальный набор подорожал в Республике Алтай — на 11,2%.

Напомним, минимальный набор продуктов питания включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске хлеб подорожает на 10 процентов.