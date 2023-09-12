Летчик-испытатель Владимир Барсук прокомментировал посадку рейса «Сочи-Омск»

Летчик-испытатель-инструктор 1-го класса, директор СибНИА имени С. А. Чаплыгина Владимир Барсук прокомментировал экстренную посадку рейса «Сочи-Омск» в поле рядом с селом Убинское Новосибирской области. Об этом он рассказал в разговоре с журналистом Infopro54.

— Обстоятельств не знаю, но это редкая посадка в поле, когда остаются живы люди. Но такие посадки бывают. Комиссия установит на сколько летчики действовали профессионально. Пока ничего не понятно. В чем была причина? Какая причина? Это все требует детального исследования, — отметил Барсук.

Он подчеркнул, что основное — это то, что все живы.

Напомним, что пассажиры рейса «Сочи-Омск», который совершил экстренную посадку вне аэродрома, уже забрали свой багаж. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в ДК села Убинское. Сперва экипаж планировал посадить самолет на ближайшем аэродроме, но топлива до него могло не хватить. Поэтому пилоты приняли решение садить самолет в чистом поле.

Одна из версий: причиной экстренной посадки самолета стали проблемы с гидросистемой.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников прокомментировал экстренную посадку рейса «Сочи-Омск».