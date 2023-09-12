Стало известно, кто владеет крупнейшими заводами Новосибирска

Кто владеет крупнейшими заводами Новосибирска — аффинажным, авиастроительным, приборостроительным, инструментальным, НЗХК и заводом «Экран». Atas.Info проанализировал реестры собственников и отметил, что среди владельцев — новосибирский миллиардер, предпринимательница из Москвы, госкорпорация «Ростех» и правительство России.

Заводом «Экран» владеет новосибирский предприниматель Эдуард Таран. У него 99% акций предприятия. На данный момент доля находится в залоге в Евразийском банке развития (Казахстан). Также Тарану принадлежит несколько компаний по управлению недвижимостью Москве и Новосибирске, ОАО «НПО «Гидромаш» в Москве, «Ростовский оптико-механический завод» (РОМЗ), который производит оптику и тепловизоры для танков.

«Новосибирским аффинажным заводом» в Октябрьском районе Новосибирска владеет Лилия Пономарева. Она также является собственником Антикварной галереи «Наше наследие», ООО «Клуб-ресторан ЦДЛ» и компанией «Русли экспорт».

«Новосибирский приборостроительный завод» разделили между собой разделили АО «Швабе» (87,44%) , а оставшиеся 12,55% напрямую принадлежат госкорпорации «Ростех». Генеральным директором является Сергей Чемезов.

74,5% акций «Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова» принадлежит ПАО Компания «Сухой», владельцем которой является госкорпорация ВЭБ.РФ. В 2022 году Компания «Сухой» и «МиГ» объединились в одну компанию ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», конечный акционер предприятия — правительство России.

85% акций «Новосибирского инструментальный завод» принадлежало семье Громовых — Геннадию Громову, Евгению Громову, Маргарите Громовой. В конце 2022 года Геннадий Громов ушел из жизни, как сейчас распределяется пакет акций завода данных нет.

Больше половины (67,99%) «Новосибирского Завода Химконцентратов» принадлежит московской компании АО «ТВЭЛ» (на 100% принадлежит «Атомэнергопром»), конечные акционеры — госкорпорация «Ростатом» (94,44%) и Министерство финансов России (5,55%), прочие (26,48%), граждане России (5,95%), КОО «Атомэнергомаш Сайпрус Лимитед» (0,07%). Однако стоит учитывать, что данная информация за 2020 год.

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