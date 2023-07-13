В Новосибирской области строятся 15 станций водоочистки

В 2023 году в 11 регионах Новосибирской области появятся 15 станций водоочистки. Их строительство ведется в плановом порядке. Еще восемь — возводятся внепланово (на смену вышедшим из строя), сообщил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов в прямом эфире «Вести Новосибирск».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что реализация федеральной программы «Чистая вода» началась в 2019 году. К тому времени в регионе уже семь лет действовала областная программа.

— Любая большая программа – сложности, связанные не столько с отсутствием людей, сколько с отсутствием компетенций. У нас были очень обидные примеры, например, тот же Куйбышев и Колывань, когда очень долго подбирались технологии, которые бы подходили под наши подземные источники с различным содержанием примесей. Поэтому старт региональной программы, позволил накопить опыт и отработать технологии, — сказал глава региона.

По его словам, на сегодняшний день в регионе по федеральной программе «Чистая вода» строятся крупные объекты водоочистки в Ордынском, Коченево и Татарске.

— Сегодня только в районных центрах строится порядка десятка систем водоподготовки, чего не было за всю историю Новосибирской области, — подчеркнул глава региона.

Задача до 2024 года обновить системы водоочистки во всех населенных пунктах, где есть система централизованного водоснабжения, обеспечить качественной питьевой 90% жителей области.

По данным правительства Новосибирской области, с 2018 по 2022 год в регионе появилось 150 новых водоочистительных станций. В рамках федерального проекта «Чистая вода» до конца года в регионе появятся 58 новых объектов водоснабжения. На строительство из федерального и регионального бюджетов запланирована сумма – 3,4 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что суд обязал построить новую систему водоснабжения в городе Обь под Новосибирском.