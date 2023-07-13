«Искитимцемент» продолжает проводить мероприятия по снижению выбросов в атмосферу

Проект замены низкоэффективного оборудования был разработан в 2014 году специалистами «СибНИИпроектцемент». Его реализация началась в 2015-м с замены аспирационной установки на дробилке № 2 и установки фильтра аспирации пересыпки ленточного транспортера. В 2022 году специалисты приступили к замене аспирационных установок на дробилках № 1 и 3. Новые рукавные фильтры установлены и запущены в эксплуатацию в июне 2023-го.

В настоящее время оборудование работает в штатном режиме. Эффективность аспирационных установок составляет около 99%. В результате их запуска достигнуто снижение запыленности воздуха в рабочей зоне, а также выбросов неорганической пыли в атмосферу. Улучшена экологическая обстановка в районе расположения промплощадки дробильного передела карьера. Затраты на полную реализацию данного инвестиционного проекта составили около 50 млн рублей без НДС.