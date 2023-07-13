В Ботсаду Академгородка выращивают китайскую брокколи и рыбную мяту

— У российских потребителей растет интерес к здоровому питанию и это основное направление в котором мы сейчас работаем. Ключевые исследования проводятся в лаборатории интродукции пищевых растений, — сообщила на пресс-конференции исполняющая обязанности директора Центрального Сибирского ботсада СО РАН Ирина Шеховцова.

По ее словам, лаборатория уже разработала около 20 сортов томатов, в которых содержание аскорбиновой кислоты в несколько раз превышает содержание в традиционных сортах. Также разработаны гибридные сорта баклажан для открытого грунта.

— Сейчас мы ведем исследование еще двух овощных культур для функционального питания: китайской брокколи и рыбной мяты, — говорит Ирина Шеховцева. — Новые овощные культуры замечательны тем, что у них короткий вегетационный период, то есть они успевают вызреть в наших условиях. В них содержится много микро- и макроэлементов. Кроме того, они имеют лекарственные свойства, то есть могут регулировать уровень сахара в крови и понижать давление, то есть относятся к продуктам функционального питания.

Она пояснила, что эти семеноводческие культуры широко распространены в странах Юго-Восточной Азии, но с их внедрением в практику в России есть проблемы.

— Для этого нужны партнерства с тепличными комплексами, тогда можно будет выращивать новые культуры для функционального питания в промышленных масштабах. Мы ведем переговоры, но пока решения не было, — подчеркнула Ирина Шеховцева.

В целом, по ее словам, в Ботсаду сегодня созданы сорта нетрадиционных культур для функционального питания: спаржевая вигна, сорт «Сибирский размер», момордика и т.д. Все сорта зарегистрированы в госреестре селекционных достижений — это результат многолетний исследований.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Сибири стали есть меньше мяса говядины и свинины.