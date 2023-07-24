Названы сроки введения в эксплуатацию четвертого моста в Новосибирске

Четвертый мост в Новосибирске введут в эксплуатацию в первом квартале 2024 года, сообщили в региональном Министерстве транспорта.

— В настоящее время готовность четвертого моста составляет 85%. Сроки строительства объекта переносить не планируется, — отметили в ведомстве.

Министр транспорта региона Анатолий Костылевский подчеркнул, что после завершения строительных работ начнет подготовка документов, а также проверка объекта Ростехнадзором.

Напомним, что общая техническая готовность эстакады основного хода – 76%. Закончена укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на русловой части моста между опорами 6 и 13. Полностью уложен нижний слой асфальтобетона на пролётном строении 1-6. Всего смонтировано 657 из 666 блоков парапетного ограждения. На левобережной транспортной развязке возведено 44 из 45 опор, полностью завершено строительство 4 из 10 подпорных стен съездов. Стоимость строительства составляет 44,7 миллиарда рублей.

В 2022 году из федерального бюджета региону были выделены дополнительные 7 млрд рублей на ускорение работ по завершению строительства моста. Предполагалось, что движение будет открыто в конце 2022 года, а работы завершены в начале 2023. Открытие объекта планировали приурочить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который планировали проводить в Новосибирске. Однако потом чемпионат отменили и сроки были сдвинуты на конец 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников рассказал о планах на развитие территории около четвертого моста.