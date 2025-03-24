В Новосибирской области талые воды затопили 18 участков и дом

В Новосибирске 18 приусадебных участков оказались затоплены талыми водами. Об этом сообщил начальник регионального МЧС Виктор Орлов в ходе оперативного совещания при губернаторе 24 марта. Из-за плюсовой погоды уровень подъёма талых вод резко возрос не только в Новосибирске, но и в нескольких районах области.

В результате в Татарском районе подтопило один жилой дом, а в Чановском — 18 приусадебных участков. По словам Виктора Орлова, главы местных администраций уже оказали адресную помощь владельцам пострадавших участков.

— Произошло подтопление моста в Кочковском районе, отдельных участков дорог регионального значения в Коченевском и Ордынском районах, и местного значения в Искитимском районе, — сообщил начальник регионального МЧС.

Как сообщил Орлов, в Кочковском районе проезд возможен только на внедорожниках. В Коченевском же районе дороги открыты для всех видов автомобилей, а также имеются объездные пути.

Ранее редакция сообщала о том, что дороги Новосибирской области заливает из-за паводка. Переливы зафиксированы на девяти трассах региона.