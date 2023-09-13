Водитель сбил подростка на электросамокате в Новосибирске

В Новосибирске водитель сбил самокатчика напротив проспекта Карла Маркса, 33. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

12 сентября 34-летний водитель «Honda» двигался по ул. Космическая и совершил столкновение с 13-летним электросамокатчиком.

Отмечается, что подросток двигался справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне пешеходного перехода.

— В результате ДТП пострадал подросток, который в тяжелом состоянии был госпитализирован в лечебное учреждение, — говорится в сообщении.

На заднем стекле автомобиля приклеен желтый знак инвалида.

Месяц назад ГИБДД заявляло, что в Новосибирске зарегистрировано 14 ДТП — это на 30% меньше, чем годом ранее. При дорожно-транспортных происшествиях ранено 7 человек, (-32%), погибших нет.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура подала иск на ТСЖ Новосибирска в защиту 12-летнего мальчика.