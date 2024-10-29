В Новосибирской области участились случаи пропажи людей

За девять месяцев этого года в Новосибирской области разыскивалось 1100 человек. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года (около 1000). При этом количество пропавших несовершеннолетних не увеличилось. Сейчас эта статистика на особом контроле у регионального МВД.

– Из общего количества около 15% пропавших не находятся. Их поиски на этом не останавливаются. Мы продолжаем искать этих людей, не бросаем, – отметил Иван Литвинов, начальник отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области.

По его словам, по итогам сентября в розыске находилось около 500 граждан.

В летний сезон число пропавших людей увеличивается. Многие теряются из-за проблем со здоровьем или из-за того, что не могут ориентироваться на местности. В городе тоже происходят случаи безвестного исчезновения, но благодаря поисково-спасательным отрядам и полиции количество ненайденных людей сводится к минимуму.

Стоит отметить, что вчера, 28 октября, в городе Искитим Новосибирской области без вести пропал 56-летний Сергей Кучеров. Он ушел в неизвестном направлении, с тех пор его местоположение окутано тайной, и его ищут волонтеры поисково-спасательного отряда (ПСО) «ЛизаАлерт». В день исчезновения сибиряк был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синие штаны и белые кроссовки. Из особых примет волонтеры отметили очки.

Ранее редакция сообщала о том, что ​​​​​​​ останки 34 пропавших без вести солдат ВОВ нашли поисковики из Новосибирска.