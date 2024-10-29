Задержана группа, оказывающая нелегальные услуги мигрантам в Новосибирской области

В Новосибирске задержаны шесть жителей города, которые подозреваются в организации незаконной миграции. Возраст задержанных от 20 до 54 лет.

— Члены криминальной группировки за вознаграждение помогали иностранным гражданам незаконно оформлять документы для урегулирования их правового статуса, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

Организатором выступил 29-летний житель Октябрьского района Новосибирска. Он является учредитель центра помощи мигрантам.

Преступники занимались фиктивной постановкой иностранных граждан на миграционный учёт по месту проживания. Чаще всего приезжих регистрировали в хостеле, принадлежавшем одному из подозреваемых. На самом деле мигрантам не предоставлялись помещения, а в документы вносились ложные сведения о местах их проживания.

Злоумышленники заключали фиктивные трудовые договоры с клиентами, помогали получить сертификаты о владении русским языком, истории и основах законодательства России для предоставления в миграционные подразделения, хотя большинство иностранцев такими знаниями не обладало. Преступные действия способствовали получению мигрантами трудовых патентов и вида на жительство в Новосибирской области.

За свои услуги они брали от 6 до 30 тысяч рублей с одного клиента.

При обыске у задержанных изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, документы иностранных граждан, бланки уведомлений о проживании, банковские карты.

— Возбуждено уголовное дело. Двое фигурантов заключены под стражу, в отношении четверых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, — говорится в сообщении регионального МВД.

Ранее редакция сообщала о том, что из Новосибирской области депортировали 15 мигрантов.