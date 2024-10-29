Дочерняя компания ГК «Расцветай» купила землю в военном городке под Новосибирском

Подведены итоги торгов по земельному участку в карьере Мочище Новосибирской области, в 100 метрах от бывшей войсковой части №13840. Информация об этом размещена на сайте Дом.рф.

Согласно протоколу о результатах аукциона, в нем приняли участие пять компаний. Победителем признано ООО «СЗ Антей». Цена лота выросла в три раза до 245,7 млн рублей (сделано 215 шагов).

— На основании журнала хода торгов победителем аукциона признан участник ООО «СЗ «АНТЕЙ», предложивший наибольшую цену Имущества в размере 245 791 000 рублей без НДС, — говорится в протоколе.

Напомним, торги по продаже земельного участка площадью 60 022 кв. метра были объявлены в июне 2024 года. На нем находятся два объекта недвижимости, расположенных по адресу Военный городок,84: ветхое деревянное одноэтажное здание площадью 294 кв. метра (1958 года постройки) и одноэтажное кирпичное нежилое здание площадью 390,2 кв. метра (1983 года постройки). Оно находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведение ремонтных работ.

Стартовая цена лота составляла 77 743 001 рубль (без учета НДС). Она включала в себя цену земельного участка (77,358 млн рублей), стоимость здания площадью 390,2 кв. метров (385 тысяч рублей) и цену объекта недвижимости площадью 294 кв. метра (1 рубль). Шаг аукциона составлял 778 тысяч рублей.

В декабре 2021 года ООО «СЗ Антей» приобрел территорию войсковой части № 13840. Это территория площадью 28 га с 39 постройками. Начальная цена лота составляла 176,8 млн руб. В ходе торгов стоимость участка выросла почти в 4,5 раза до 780 млн руб. За данную территорию боролись 11 участников.

Минобороны Российской Федерации через суд пыталось лишить статуса объекта культурного наследия регионального значения комплекс зданий военного городка №17 в Новосибирске. Новосибирский областной суд отказал в удовлетворении иска. Более 30 зданий ансамбля возведены в 1910-1913 годах и признаны объектами культурного наследия в 2005 году. Судебное разбирательство длилось с марта 2023 года.

Пол данным Seldon Basis, ООО «СЗ «Антей» создана в ноябре 2021 года в Новосибирске. Уставной капитал — 30 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Единственный учредитель компании — экс-депутат новосибирского заксобрания от ЛДПР Владислав Савельев (ГК «Расцветай»). Директор — Глеб Половников. Чистый убыток компании за 2023 год — 3,2 млн рублей (в 2022 году — 49 тыс рублей).

Ранее редакция сообщала, что федеральный застройщик объявил о реализации проекта по комплексному развитию территории (КРТ) территории рядом с военным городком в Новосибирске.