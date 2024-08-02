В Новосибирской области упал спрос на автомобили с пробегом

В первом полугодии 2024 года в Новосибирской области резко упали продажи автомобилей с пробегом. За шесть месяцев в регионе продано 58,5 тысяч машин, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (в 2023 году — 63,2 тыс машин), сообщили в «Автостате».
Снижение продаж произошло по всем регионам Сибирского федерального округа. Максимальное падение зафиксировано в Кемеровской области, оно составило 7,8%. В регионе продано 46,2 тысячи автомобилей с пробегом, тогда как в прошлом году продажи были на уровне 50,1 тыс авто.
Замыкает тройку сибирских регионов, где упали продажи на автомобили с пробегом Алтайский край. В регионе продано 44 тысячи б/у автомобилей (снижение 7%).
Также снизились продажи в Иркутской области (6%), Красноярском крае (-5,4%) и Омской области (-5,2%).
Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Сибири
В России объем рынка легковых автомобилей с пробегом в первом полугодии 2024 года составил 2,75 млн единиц. Это на 0,2% меньше, чем в январе – июне 2023 года.
По данным СК «Росгосстрах» более половины автовладельцев Новосибирска выбирают подержанные машины. Основными факторами при выборе машины для новосибирцев оказались: стоимость (56%), марка (43%), класс и характеристика авто (22%), объем двигателя (14%) и расход топлива (11%).
Ранее редакция сообщала, что жители Новосибирской области взяли автокредитов на сумму более 8 млрд рублей.
Фото Infopro54, автор Оксана Мочалова
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