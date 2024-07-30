Жители Новосибирской области взяли автокредитов на сумму более 8 млрд рублей

В первом полугодии 2024 года в Новосибирской области было выдано автокредитов на сумму более 8,29 млрд рублей или в 2,17 раза (или на 117,6%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Существенный рост автокредитования эксперты объясняют эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в первой половине 2023 года. После возобновления массовых поставок новых автомобилей в середине 2023 года выдача автокредитов начала расти.

— В последнее время высокие темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили. Также стоит выделить акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей, — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он добавил, что больше всего кредитов на покупку автомобилей брали в Москве (88,92 млрд. руб.), Московской области (75,02 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (55,81 млрд. руб.), Республике Татарстан (52,11 млрд. руб.) и Краснодарском крае (50,46 млрд. руб.).

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) в июне количество автокредитов в Новосибирской области сократилось на 7%, объем — на 2%. В то же время средний чек одного займа вырос на 2%.

Эксперты подчеркнули, что рынок автокредитов замедляется практически во всех в регионах Сибири. Самое большое сокращение количества займов на покупку автомобиля отмечено в Кемеровской области — 13%. Объем автокредитования в регионе уменьшился на 5%, а чек одного кредита вырос на 8%.

Стоит отметить, что согласно опросу, проведенному СК «Росгосстрах», большинство новосибирцев предпочитают подержанные авто. По данным компании, основными факторами при выборе машины для новосибирцев оказались: стоимость (56%), марка (43%), класс и характеристика авто (22%), объем двигателя (14%) и расход топлива (11%).При этом, 45% опрошенных считают, что менять машину нужно один раз в четыре-пять лет.

Ранее редакция сообщала, что аналитики увидели падение цен на автомобили в Новосибирске.