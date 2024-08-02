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До +32 и дожди ожидаются в предстоящие выходные в Новосибирске

  • 02/08/2024, 12:00
Автор: Ольга Кирсанова
До +32 и дожди ожидаются в предстоящие выходные в Новосибирске
Каким народным традициям и приметам на Ильин день следовали на Руси?

В предстоящие выходные в Новосибирске ожидается жаркая погода и дожди с грозами.

По данным Западно-Сибирского УГМС, днем в субботу, 3 августа, в сибирской столице температура воздуха прогреется до +32 градусов. В ночные часы столбик термометра опустится до +18…+20. Осадки в эти сутки не ожидаются. Ветер южный, будет дуть со скоростью 4-9 м/с, при порывах до 14 м/с.

В воскресенье, 4 августа, дневные температуры составят от +26 до +28 градусов. Ожидаются кратковременные дожди с грозами.

В ночные часы столбик термометра будет показывать +19…+21.

Ветер сохранит свою скорость и будет в юго-западном направлении.

Сегодня, 2 августа, по народному календарю отмечают Ильин день. Православные вспоминают пророка Илию Фесвитянина, которого на Руси любили и почитали. Этот день в старину отмечали с особым размахом: столы ломились от угощений, а люди пели, танцевали, водили хороводы, играли и веселились.

На народе считали, что в Ильин день до обеда еще царит лето, а после обеда уже начинается осень.

В этот день принято наблюдать за погодой, чтобы определить, какой будет осень.

— Если 2 августа идет дождь — можно ожидать прохладную погоду в августе и сентябре.

— Если же день выдался ясным и теплым — в ближайшие шесть дней осадков не будет.

— Громкий гул грома в Ильин день может предвещать скорое начало сильного ливня.

Согласно приметам, в этот день надо умыться дождевой водой — это спасет от сглаза.

Купаться сегодня, как и в последующие дни уходящего лета не рекомендуется. Наши предки верили, что в Ильин день оживляется всякая нечисть, в том числе подводная. Поэтому ходить в Ильин день на реку или озеро считалось дурной приметой.

Домашних животных на Ильин день старались не выпускать со двора. Есть риск, что они могут не вернуться. День неблагоприятен для сбора грибов и рыбалки. Не следует любоваться на себя в зеркало, подолгу смотреть на свое отражение. Особенно это актуально для больных и старых – можно совсем лишиться сил.

Ранее редакция сообщала о том, что Минтруд РФ опубликовал календарь рабочих и праздничных дней на 2025-й год Согласно отмеченным в календаре датам, новогодние каникулы продлятся 11 дней, а на майских праздниках новосибирцы, как и остальные жители страны, будут отдыхать дважды по четыре дня.

Источник фото: Freepik / Автор ansiia

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : погода Народные приметы Ильин день


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