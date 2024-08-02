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Директора компании «СпецТрансСтрой» оштрафовали за «Чистую воду» в Новосибирске

  • 02/08/2024, 12:43
Автор: Юлия Данилова
Директора компании «СпецТрансСтрой» оштрафовали за «Чистую воду» в Новосибирске
Депутаты регионального парламента еще с мая предлагали внести компанию в «черный реестр» за срыв сроков реализации объектов в рамках федеральной программы.

Мировой суд Коченевского судебного района принял решение оштрафовать генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова почти на 9 млн рублей за нарушение сроков исполнения государственного контракта. Речь идет о строительстве объектов водоочистки и водоподготовки в р.п. Коченево на двух площадках — ул.Лермонтова и ул.Южная, которые возводились по федеральной программе «Чистая вода».

Как отмечается в материалах суда, контракт стоимостью 468,8 млн рублей между администрацией Коченево и «СпецТрансСтрой» был подписан в марте 2022 года. Подрядчик должен был сдать объекты в конце 2023 года. По состоянию на февраль 2024 года работы по контракту в полном объеме не выполнены, контракт не исполнен. Первая площадка (ул. Лермонтова) заработала только в конце 2023, вторая не сдана до сих пор. По состоянию на дату выполнения работ — 31.10.2023 года — сумма невыполненных работ составляла 355,4 млн рублей.

— В судебном заседании Сергей Арапов вину в совершении правонарушения признал частично, относительно того, что сроки выполнения работ нарушены, но не только по его вине, — сообщает пресс-служба управления Судебного департамента Новосибирской области. — По его словам, помимо него, ответственность за исполнение работ по контракту несут главный инженер — за техническую сторону и руководитель проекта.

Кроме того, Арапов отметил, что в ходе исполнения госконтракта возникла необходимость внесения изменений в проект. Рабочая документация заказчиком (администрацией района) не была разработана, и разрабатывалась по ходу строительства. Это вызвало увеличение сроков выполнения работ, а также частичное непринятие выполненных объемов. На согласование ушло около одного года. По словам предпринимателя, с учетом времени, прошедшего от разработки ПСД до производства работ, некоторые поставщики перестали выпускать необходимое оборудование, возникали затруднения в изыскании предусмотренных в ПСД материалов.

Представитель администрации предположил, что основными причинами срыва контрактных сроков явились несвоевременное оформление исполнительной документации подрядчиком, неоднократные замены подрядчиком комплектующих, компонентов строительных конструкций и оборудования, материалов, изменение технологии строительства без предварительного внесения изменений в ПСД.

Сергей Арапов обжаловал постановление мирового судьи и направил апелляционную жалобу в Коченевский районный суд.

Напомним, депутаты регионального парламента Новосибирской области еще мае предлагали включить «СпецТрансСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков.

— Из-за низкой производительности одной подрядной организации — ООО «СпецТрансСтрой» — не сданы три объекта. Деньги на них есть, но люди страдают без воды! — возмущался на комитете по ЖКХ депутат Дмитрий Козловский.

И.о. министра ЖКХ Евгений Назаров пояснял, что ведомство привлекает прокуратуру, надзорные органы, работает с администрациями районов, мотивирует подрядчика, чтобы работы на объектах были выполнены в срок, но не всегда это получается.

Эти объекты обязательно нужно вводить, поэтому мы ищем механизмы не расторгать контракт, а довести работы до конца. В противном случае сдача этих объектов перенесется на следующий год, — добавил замгубернатора Сергей Семка.

При этом он подчеркнул, что на подрядчика будут наложены все положенные по закону санкции. Депутаты потребовали включить «СпецТрансСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков. В ответ председатель комитета Олег Подойма предложил вначале подождать, когда подрядчик закончит начатые объекты, а потом поднимать этот вопрос.

Напомним, у «СпецТрансСтроя» возникли проблемы со сдачей не только объектов по программе «Чистая вода». Компания сорвала сроки сдачи станции метро «Спортивная» и сроки ремонта Октябрьского моста в Новосибирске. В июне дорожники расторгли с компанией контракт на 340 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что «СпецТрансСтрой» намерен в суде опротестовать расторжение контракта по строительству станции метро «Спортивная». Подрядчик также заявлял, что заказчик своевременно не согласовал корректировку проекта и не оплатил выполненные работы.

Фото freepik, автор: bublikhaus

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : чистая вода расторжение контракта


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