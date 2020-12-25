Депутатов-коммунистов упрекнули в переобувании

Депутатам-коммунистам в горсовете Новосибирска их коллеги поставили на вид «переобувание в полете» относительно автопарка мэрии после того, как пост главы города, сменив единоросса Владимира Городецкого, занял первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть. Напомним, что одним из обсуждаемых в последнее время в горсовете вопросов стало сокращение автопарка, закрепленного за мэрией и, соответственно, расходов по его содержанию. В качестве одного из предложений звучала пересадка чиновников с казенных автомобилей на такси при совершении деловых поездок. Его неоднократно озвучивал независимый депутат Ростислав Антонов. Но представители мэрии, включая главу города, приводили разные аргументы против этого, в том числе самые невероятные, вроде того, что ожидание такси может затянуться на несколько часов. При этом, как пояснил Антонов на последней сессии, авторство данной идеи — не его и не кого-либо из независимых депутатов.

— Разве я первый предложил пересадить чиновников на такси? — заявил депутат при очередном обсуждении перспектив внесения в бюджет соответствующих поправок. — Это предложили депутаты из КПРФ. Так почему правящая сейчас в городе партия до конца не довела этот вопрос? Доведите. Я вас поддержу публично. Давайте вместе это сделаем.

— Действительно, у коммунистов была такая инициатива, но тогда в городе был другой мэр, — напоминает Бондаренко, который является депутатом горсовета уже нескольких созывов. — К нему обращались: «Давайте гараж ликвидируем».

Слова Антонова подтвердил и председатель комиссии горсовета по муниципальной собственности, единоросс Сергей Бондаренко.

Подтверждение этой инициативы есть и на сайте реготделения партии. Депутаты от КПРФ прошлых созывов даже не предполагали, что со сменой места работы руководителя реготделения с депутата Госдумы на мэра, им придется отстаивать гараж муниципалитета.

— На обслуживание легкового служебного автотранспорта мэрии заложены 15 млн, — заявлял, в частности, депутат позапрошлого созыва Алексей Медведев на сессии в конце 2011 года. — Предлагаю использовать эти средства на поддержку домов культуры. В нашем городе хорошо развит общественный транспорт. Зачем такие средства на комфорт чиновников? Если сотрудники мэрии будут каждый день пользоваться общественным транспортом, то и контроль за его работой значительно улучшится — это же логично.

Однако про Медведева как политика не слышно последние несколько лет. А вот что говорил недавний депутат от КПРФ (правда, заксобрания области) и советник нынешнего главы города, а ныне эксперт мэрии Андрей Жирнов в 2010 году.

— Есть определенные статусные вещи, — приводит слова Жирнова сайт реготделения партии. — Если Новосибирск — это крупнейшее муниципальное образование, то мэр и его заместители не могут ездить на «жигулях». Но ведь из кризиса мы не вышли, экономическая ситуация в городе не стабилизировалась. И в это время делать такие покупки вызывающе, аморально. Я очень хорошо помню, как Виктор Толоконский в свою бытность мэром Новосибирска зарплату чиновникам выплачивал в последнюю очередь, уже после выплат учителям, врачам и остальным бюджетникам. Я делал запрос по поводу автопарка мэрии. Получил список автомобилей на 20 листах.

Напомним, количество легковых автомобилей, которые числятся в гараже муниципалитета, в последнее время менялось от 400 до 70. Обе цифры глава города называл публично. При этом Анатолий Локоть неоднократно заявлял, что, по сравнению с периодом пребывания в должности мэра его предшественника Владимира Городецкого, автопарк значительно сократился.

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