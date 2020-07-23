В Новосибирской области уже более 8,5 тысяч заражения COVID-19

По данным оперативного штаба на утро 23 июля в регионе зафиксировано 8 511 случаев COVID-19 (+110 за последние сутки), в том числе 513 детей. 6 498 пациентов выздоровели (+108 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

— Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 71 год и четыре женщины, им было 70 лет, 75 лет, 77 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 184 человека, — говорится в сводке.

Отмечается, что в отделениях реанимации находятся 79 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

Госпитализированы 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 775.

В больницы районов области госпитализированы 832 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 288 187 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 809 жителей региона, 30 051 человек снят с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 176 обращений, госпитализированы 18 пациентов.

Фото с сайта оперативного штаба